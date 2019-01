“Es una motivación subir la vara de mi abuelo, que fue el gigante de la familia”

Por Fernando Rodríguez / Enviado a Comodoro Rivadavia

(Nota publicada en la edición impresa)

Panamá-Bogotá-Buenos Aires-Bahía Blanca y… acá está Eugenio Luzcando, el mismo que cuando se instale en nuestra ciudad, habrá completado tres noches, de cuatro, “durmiendo” en un avión o un micro.

“No estoy acostumbrado a tanto viaje; pero sí a viajar en micro, porque lo hacíamos bastante con la Universidad”, contó este chileno de nacimiento y panameño de corazón.

El plantel llegó en una clásica jornada ventosa, acompañada por el sol y cargada de incertidumbre para el flamante refuerzo.

“Es un desafío, pero mi mayor fortaleza es poder adaptarme rápido. Llegar acá, aprender el nombre de mis compañeros, ver qué hacen bien y qué mal es primordial. Estoy algo nervioso”, confesó el escolta que, según manifestó, también puede desempeñarse de base o alero.

Tiene 23 años, mide 1m93, es hijo de Elizabeth, chilena, y Eugenio, panameño.

Su carrera cuenta con algunas aristas curiosas: se formó en el básquetbol chileno; vivió entre los 5 y los 7 años en Panamá. Regresó con su hermana y su madre a Chile y a los 10 años decidió dedicarse exclusivamente al tenis.

“Empecé, se me dieron las cosas; tomaba clases particulares y participaba en diferentes torneos. Mi familia –recordó- me alentaba, pero la actividad se fue encareciendo con los torneos fuera de la ciudad; tenía que llevar al coach, pagar el transporte, hotel, raquetas, pelotas, cancha y llegó un punto que mi madre me dijo: ‘estamos pensando que vuelvas al básquet, y yo, casualmente, venía evaluando lo mismo. Y dejé”.

—¿Qué te sirvió del tenis para aplicar al básquet?

—No lo he pensado, pero quizá me sirvió en la reacción y a mover los pies lateralmente. En el tenis llega un momento que uno corre y se desliza.

—El tenis es un deporte individual. ¿Extrañabas lo grupal?

—Sí. De hecho volví al mismo club, Boston College, donde estaban todos mis amigos.

Allí siguió hasta vincularse a la Universidad de Idaho, Estados Unidos, a mediados de 2014.

En 2016 jugó el Centrobasket por Panamá. Después disputó la AmeriCup 2017 y 5 partidos de las Eliminatorias rumbo al Mundial de China 2019, incluyendo el juego ante Argentina en San Juan (triunfo albiceleste por 87-62).

Su decisión tomó repercusión, porque estaba siguiendo los pasos de su abuelo Eugenio “Yuyín”, reconocido en su país como jugador de Selección y, también, por ser el técnico en los Juegos Olímpicos de México, en 1968.

“Es una motivación subir la vara de mi abuelo, que fue el gigante de la familia”, admitió.

Por ahora no perdió la huella. En la última temporada de la liga panameña, se consagró campeón con Universitarios y lo eligieron mejor jugador nacional.

“Fue una alegría y sorpresa a la vez”, aseguró.

Ahora bien, al panameño acá ya le hicieron saber el rol que viene a cumplir.

“Cuando llegué Sepo me dijo: ‘quiero que juegues en equipo, que te esfuerces y que te enfoques en la defensa’. Le dije: ‘perfecto, es lo que yo hago’. Yo no soy egoísta, juego siempre para el equipo”, contó.

Y se definió: “Sé defender, robar balones y penetrar; el tiro me cuesta un poco, pero si estoy a pie firme, tiro”.

—¿Qué conocés de Bahía Basket?

—He visto mucho. En Chile son fanáticos de la liga argentina, se ve mucho por la tele. Es muy buena y estructurada. De Bahía están siempre rondando videos del coach Sepo dirigiendo al equipo, y que salgan las jugadas como las había indicado. Son bien disciplinados y le hacen caso al coach.

A partir de hoy, Geo tendrá que adaptarse a lo que le pidan en Bahía Basket, de esa manera, en Comodoro, podrá debutar con viento –eso seguro- pero a favor.

Detalles del juego

El partido Gimnasia-Bahía comenzará a las 21:30 y lo arbitrarán Silvio Guzmán, Oscar Brítez y Leonardo Javier Mendoza. También se medirán: Ferro-Instituto, Hispano-Regatas y Libertad-Comunicaciones, todos a las 21. Anoche, Quimsa 94, Peñarol 68 y La Unión 83, Boca 93.

Más puntos. Bahía ganó un partido en cinco presentaciones. A Libertad, de local, por 84 a 72. El resto los perdió: 61-91 con Regatas; 84-64 con Peñarol y 68-63 con Quilmes. Es decir que anotando menos de 65 puntos perdió siempre.

Buscando. A la incorporación de Eugenio Luzcando, podrían sumarle otros dos refuerzos, un perimetral y un interno.

El local. Gimnasia ganó el primer partido (de visitante ante Regatas Corrientes, 79 a 78) y los dos últimos de local: 101-68 a Quilmes y 89-78 a Estudiantes de Concordia. En medio cedió afuera con San Martín (84-71) y La Unión (96-86). El verde, dirigido por Martín Villagrán, cuenta con Lucas Pérez, Franco Giorgetti, Juan Manuel Rivero, Diego Romero, Sebastián Vega, Eloy Vargas, Dwight Lewis y Carlos Buendía, entre los que más tiempo juega.

Derrota en la LDD. Bahía anoche perdió con Gimnasia, 75 a 72, por la Liga de Desarrollo.

Tres en casa. Bahía volverá a jugar el viernes ante La Unión. El sábado 19 frente a Gimnasia y el lunes 21, contra Instituto.