Tasas municipales: alcances promedio de los aumentos

Natalia Miguel

nmiguel@lanueva.com

Con la nueva ordenanza Fiscal Impositiva y el Presupuesto 2019, el municipio inicia el año con nuevos valores en las tasas y la implementación de mayores descuentos para los buenos contribuyentes.

El incremento de la tasa de Servicios Urbanos (ex ABL) es en promedio del 39,5%, con un valor promedio general de 235 pesos mensuales, y la posibilidad de acceder a un descuento de 25% por buen contribuyente mediante el pago anual.

En tanto, se registra una suba de 50% en las tasas de Red Vial (que pagan barrios cerrados y parcelas rurales), Derechos de Cementerio, Derechos de Oficina, Ocupación del Espacio Público, Motos, Marcas y Señales, Servicios Varios y en el mínimo no imponible de la Tasa de Seguridad e Higiene (se mantienen en este caso las alícuotas). Además, se alcanzó un incremento en la Tasa de Salud que pasará de un 10% a un 15% del valor de la Tasa de Servicios Urbanos o Red Vial.

El secretario de Economía municipal, Martín Ferster, dijo que "si bien existe un incremento en esta tasa, será mucho menor a lo necesario para poder cubrir los refuerzos de guardia médica que registró un incremento exponencial en las visitas a partir de la implementación de nuevas especialidades e incorporación de más profesionales".

La novedad de la Fiscal Impositiva es que presenta una gran cantidad y variedad de descuentos para buenos contribuyentes y adhesión a las facturas electrónicas.

En el caso de las tasas de Servicios Urbanos y Red Vial, su pago anual para quienes estén al día, tendrá un beneficio de descuento del 25%, mientras que también se brindará la posibilidad de pago anual para aquellos contribuyentes morosos, con un descuento del 10% en el periodo 2019.

Para quienes opten por el pago mensual de estas tasas y sean buenos contribuyentes (estando al día), habrá un descuento de 10%, con la posibilidad de recibir otro 5% de descuento por adherir a la factura electrónica.

El Estacionamiento Medido y Pago, que no registraba un incremento desde diciembre de 2016, pasó de 6 a 8 pesos. Tendrá una suba de 87,5%, pasando a costar 15 pesos la hora. El fraccionamiento será de 3,75 pesos por los primeros 15 minutos, y 1,25 pesos por cada 5 minutos adicionales.

Los automóviles municipalizados con la patente al día, tendrá un descuento de 20%, pagando de esta manera 12 pesos la hora. La aplicación reconocerá las patentes al día y aplicará los descuentos automáticamente, sin que el contribuyente deba realizar trámite alguno.

Para el caso de las motos, quienes opten por el pago anual de su tasa, tendrán un descuento del 10%.