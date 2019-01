Gigliotti explicó porqué se fue de Independiente, antes de volar a México

El delantero Emmanuel Gigliotti se mostró molesto al señalar que su salida de Independiente "fue rara" a la vez que manifestó que, de cierta manera, fue "empujado" a emigrar del club de Avellaneda y todo apunta a que su ida es por una mala relación con el técnico Ariel Holan.

"Mi salida fue rara, quizás fui un poco empujado", expresó el futbolista antes de partir hacia México donde firmará un contrato con el Toluca.

"Quiero aclarar que no me voy por un tema económico sino futbolístico", agregó el ex jugador de Boca.

En tanto, Gigliotti remarcó que no tenía relación con Holan y que antes la misma era de "jugador a entrenador", tras lo cual indicó que luego de firmar con la entidad azteca le escribirá una carta a los hinchas de Independiente.

En su estadía en el Rojo, Gigliotti anotó 27 goles en 71 partidos.

Además comentó: "Yo a la gente de Independiente la amo, me ha demostrado mucho cariño durante mucho tiempo y recibí muchos mensajes de afecto. Me imaginaba durante mucho tiempo en Independiente, pero por una decisión futbolística, no económica, un poco empujado capaz, tomé la decisión de irme".

"La decisión fue cien por cien mía y futbolística. Les agradezco a mis compañeros y a los dirigentes que siempre se portaron muy bien conmigo", señaló el futbolista quien no nombró a Holan.

Al ser consultado acerca de la tapa del diario deportivo Olé en la cual se deja entrever la mala relación de Holan con algunos de sus dirigidos, Gigliotti comentó: "Las tapas de los diarios están buenas, es curioso ¿No? La verdad ya se sabe". (NA).