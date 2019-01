Liam Carina, del arco del Globito al Micromidget y próximamente al boxeo

Liam Benjamín Carina (9 años) aunque nació en nuestra ciudad, siempre vivió en Ingeniero White, por lo que es natural que se sienta whitense. “Aguante White”, nos dice.

Es su tercera temporada en la Escuela de Midget (antes denominado Micromidget), en la cual ha hecho 4 podios y se encuentra octavo en el campeonato.

“Gané una fecha, pero me dejaron segundo, porque dijeron que me adelanté en la largada”, nos dice.

Sentados en un tráiler en boxes, en una amena charla nos contó sobre su trayectoria en la categoría, recordando que su debut fue con un chasis de Roy Altamirano.

“Salí con miedo a la pista. Era la primera fecha y entrar a correr con las tribunas llenas de gente, era obvio que tenía muchos nervios. Pero después corriendo, se me pasó y ahí si era mucha adrenalina”, comenzó diciendo.

“Tenía el número 23 y choqué tres veces. Primero me enganché con Gonzalo Brezina y terminamos contra el paredón; después me pasó Aylín (Baur Strasheim) por dentro y choqué contra las gomas y la última, no sé qué pasó y me fui contra el paredón de nuevo”, recuerda.

Señaló que el año pasado comenzó a andar bien, por haberle tomado la mano, gracias a los consejos de su padre (Marcos) y su cuñado (Jonathan Terán).

“Además habíamos comprado el auto que tenía Micaela Mata, ya que el mío se lo habíamos prestado a Mateo Valerga. Pero por mala suerte, lo chocó contra el paredón y no sirvió más, se dobló todo el chasis”, sostiene.

“Este año estamos corriendo con ese mismo auto -chasis FR- y por suerte nos va bastante bien. El objetivo es bajar el número, finalizar el campeonato entre los tres primeros. Seguro no va a ser fácil, ya que cada fecha voy sumando un poquito más; lo malo es que el de adelante también suma”, nos comenta.

Este año Liam no ha ganado aún, pero ha subido al podio en tres oportunidades. En una fecha fue primero, pero lo penalizaron quedó segundo. No obstante, sabe lo que es ganar y lo explica de la siguiente manera.

“He ganado 3 o 4 veces, no me acuerdo bien. Pero es lindo ganar, cuando te bajan la bandera a cuadros se siente una gran felicidad, todos te felicitan; y también, como que me emociono; no sé, pero me gusta ganar”, nos confía Liam.

Sobre el final de la nota nos adelantó que este año comenzará a practicar boxeo, que ya lo habló con su mamá.

Liam además practica fútbol, en el Club Huracán, ocupando el puesto de arquero.

“A veces atajo otras me hacen goles. Soy 2009, pero el profesor me adelantó y me pasó a la categoría 2008. Jugamos un Mundialito y llegamos a las semifinales, pero perdimos por mala suerte”, señaló.

Finalmente nos dijo que: “La próxima fecha iré a buscar el podio, a tratar de ganar, como siempre”, anticipó el piloto whitense, quien se manifestó hincha de Claudio Roth y que sueña con ser médico, cuando grande.

Ficha personal

-Nombre: Liam Benjamín Carina.

-Edad: 9 años (18/11/2009, en Bahía Blanca)

-Estudio: 4º grado en Escuela Sarmiento.

-Debut: Estival del 2016-2017