Suárez: vecinos denuncian que atrás de la planta de reciclado crece sin control un nuevo basural

Un grupo de vecinos preocupados por su salud y la de sus familias se reunió hoy frente al ingreso a la Planta de Reciclado de Coronel Suárez para denunciar que detrás del predio está creciendo sin ningún tipo de control del municipio un nuevo basural a cielo abierto.

Los frentistas también protestaron por la gran cantidad de ratas, alimañas y perros que atrae la acumulación de residuos, y denunciaron que los canes sueltos corren a automovilistas, ciclistas y peatones, e incluso han llegado a matar ovejas de los campos linderos.

Además, se quejaron de los olores nauseabundos, la cantidad de moscas y las bolsas de basura que vuelan mucho más allá del alambre perimetral de la planta.

“Lo que pedimos es que la Municipalidad revise el basurero. No lo queremos acá al lado; no sólo por las bolsas que están por todos lados, sino porque este lugar cada vez recibe más basura de la recolección común. Llegan los camiones volcadores del basurero y lo tiran acá, mientras por el camino se les van cayendo las bolsas que después rompen los perros”, describió el vecino Juan Galbarino, quien nació en una chacra cercana al predio donde ahora funciona la Planta de Reciclado, y a pocos metros del basural.

Juan Galbarino.

A manera de ejemplo, mostró un colchón que se cayó en un recorrido de los camiones y que, según aseveró, hace más de 15 días que está tirado en la calle. También señaló la gran cantidad de bolsas a los costados del camino. Agregó que no se intenta confrontar con la comuna, sino reclamar mejores condiciones de salubridad para el barrio.

"No estoy contra la Planta Reciclado, más allá de que no funciona tan bien como me gustaría por falta de personal. Me alegro cuando viene un camión y sale cargado con los residuos secos reciclables; eso quiere decir que algo se está haciendo. El problema es que no es suficiente”, disparó.

Gustavo Pérez, otro de los vecinos de la zona de quintas, dijo que dijo que los vecinos sienten que están sufriendo "un importante daño".

"El basural se extendió 200 o 300 metros, trasladando moscas, ratas y un olor nauseabundo, y la gente no puede pasar caminando, a caballo o en bicicleta porque hay 20 perro que deambulan por la calle. Esos perros antes estaban en la perrera, pero hoy no existe porque se llevaron el alambrado para construir la nueva", denunció.

Agregó que no menos de 25 a 30 perros deambulan día a día por la zona.

"Realmente así no se puede vivir. Y solo hablo de perros y ratas; ni siquiera menciono el estado del camino o el humo cuando se enciende el basural", se lamentó.

Gustavo Pérez, uno de los vecinos perjudicados.

"Este sector no era así, pero el basurero se extendió considerablemente. Vuelan bolsas. La misma cava que estaba allá ahora está acá; no soy técnico, pero no sé en qué nos benefició la Planta de Reciclado", completó.

Mencionó que en el invierno pasado perdió "más de 20 ovejas" porque los perros del sector las mataron o hirieron gravemente.

"Cuando hemos ido a hablar con las autoridades sobre esto, nos dicen que no pueden hacer nada porque están las protectoras de por medio. Y no soy el único: a todos los vecinos nos mataron ovejas", aseveró.

Por último, señaló que muchas personas que llevan residuos al basural no se animan a entrar por el estado en que se encuentra, y entonces "tiran la basura en la calle".

"Así el basural se va extendiendo. Por ello es que queremos que nos den algún tipo de solución, porque vemos que esto empeora día a día", finalizó (Agencia Coronel Suárez)