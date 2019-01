Denuncia que el hombre acusado de violar a su hija no cumple la prohibición de acercamiento

Una mujer que en octubre denunció al cuñado por abusar sexualmente de su hija afirmó que el hombre no cumple la prohibición de acercamiento dictada por la justicia y pretende intimidarla antes de que declare en la causa.

"Busca atemorizarla y que tenga miedo. Ella (por la menor) se encuentra con tratamiento psicológico y medicamentos a partir de todo esto", relató a La Nueva.

Describió que poco después que el acusado fue notificado del inicio de la causa en su contra "le tiró el auto encima, la llamaron amenazándola. La hostigan en todo momento. Queremos que se cumpla la restricción de acercamiento".

Comentó que los hechos ocurrieron hace dos años y que recién en los últimos meses la joven contó la situación.

"Estuvo amenazada en todo momento y me costó mucho que hablara. Había manifestado muchos cambios en su conducta y hábitos, por eso suponíamos que algo pasaba. Cuando me enteré de todo esto me dio mucho miedo y temor, pero lo enfrentamos e hicimos la denuncia".

La mujer indicó que la chica fue sometida a los estudios médicos de rigor y que en abril será entrevistada por la psicóloga de la fiscalía. En tanto, sostuvo que aún no fue citada para declarar mediante el sistema de Cámara Gesell.

Finalmente, dijo que tiene miedo que con el paso del tiempo el sospechoso se escape de la ciudad.