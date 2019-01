Reanudaron la búsqueda del avión en el que viajaba Emiliano Sala; las 4 hipótesis que se manejan

Los servicios de rescate de Guernsey anunciaron esta mañana que reanudaron la búsqueda del avión en el que viajaba el futbolista argentino Emiliano Sala.

"Hemos reanudado la búsqueda. Dos aviones están despegando y buscarán una área específica donde creemos que tenemos más probabilidades de encontrar algo, basada en una revisión de las corrientes y el tiempo desde que (el aparato) desapareció", señaló la Policía de Guernsey en su cuenta de Twitter.

La aeronave desapareció el lunes por la noche cuando realizaba un viaje de Nantes hacia Gales. Allí iban Sala, de 28 años, acompañado por un piloto cuando se perdió la comunicación en el momento que cruzaban el Canal de la Mancha.

Antes del despegue el jugador se comunicó con amigos y les expresó su sensación sobre la avioneta: "Estoy acá arriba del avión, que parece que se está por caer a pedazos y me estoy yendo para Cardiff. (...) Si en una hora y media no tienen novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar pero... ya saben. ¡Papá! Qué miedo que tengo...", fueron las palabras del santafesino de 28 años.

Los servicios de rescate explicaron que hoy "se examinarán desde el aire las zonas costeras en torno a Aurigny, así como las rocas y las islas".

Dos horas más tarde, la Policía informó cuáles son las hipótesis que guían el operativo de búsqueda:

* Aterrizaron en algún lugar pero no hicieron contacto.

* Cayeron al agua, fueron recogidos por un barco que pasaba pero no hicieron contacto.

* Cayeron al agua y llegaron a la balsa salvavidas que estaba a bordo.

* La aeronave se rompió en contacto con el agua, dejando a ellos en el mar.

El control aéreo de la isla de Jersey precisó que la avioneta, que volaba en un primer momento a 5.000 pies, había solicitado descender y se desplazaba a 2.300 pies antes de que se perdiera su pista. (Clarín, TN y La Nueva.)