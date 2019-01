Fin a una exitosa cosecha fina

Realismo mágico: el trigo de la región marcó un incremento de 452 millones de dólares

19/1/2019 | 06:30 |

La zafra 2018/2019 será de U$S 1.260 M (vs. U$S 808 M). El incremento fue por producción (19,2 %) y por precio (31 %).