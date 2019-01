La óptica gremial, otro muy buen servicio para los empleados de comercio

Un antes y un después a partir de la reinauguración.

De esa manera, Claudia Rodríguez graficó el presente de la Óptica de la Asociación Empleados de Comercio, de la cual es encargada y se desempeña hace más de 17 años.

“A partir de allí se percibió una mayor afluencia de gente y se cerró un 2018 sumamente positivo”, esgrimió.

La nueva disposición del local, y la mejora evidenciada en el aspecto lumínico, permite una mejor visualización de los productos.

“Los productos pueden ser exhibidos de otra manera y eso mejora la atención en general. Hubo muchísimas consultas, tanto para lentes de sol como de uso diario. Ha crecido la venta del lente ocupacional, que es aquel que se usa habitualmente en el trabajo y también aumentó la salida de los multifocales. Ahora, en verano, los lentes de sol son la vedette”, amplió Rodríguez.

Además de la calidad, también se hizo hincapié en diversas promociones.

“Hemos implementado promociones muy atrayentes para los afiliados mercantiles. Los descuentos van de un 40 por ciento en armazones y hasta un 50 por ciento para los de sol”.

En ese tren, Rodríguez se refirió a los riesgos que se corren al adquirir lentes en lugares no habilitados.

“En este rubro hay mucha competencia desleal. Y no se trata sólo de precios, que al ofrecerse tipo manteros no se abona impuesto alguno, sino también que es muy riesgoso para la salud. Por ejemplo, mucha gente los compra porque se va a la playa. Y no sabe que para esos anteojos no tienen filtros y encima son de mica, que ya por propiedad tiene algo de aumento. En el futuro va a provocar un problema de visión y cuando se exponen al sol, ese lente quema la mácula y produce úlceras”.

“¿Conclusión? La gente, por ahorrarse dinero o tiempo, vuelve de las vacaciones con un problema, que seguramente resolverlo le saldrá más caro que comprar los anteojos en un lugar habilitado para tal fin”.

Y amplió: “Con el resto de las ópticas tenemos una competencia justo. Nosotros ofrecemos buenos productos al mejor precio posible, merced a los descuentos del gremio, con financiación y con garantía. Incluso tenemos descuentos especiales por pago contado y con tarjetas de crédito se puede abonar hasta en 6 cuotas”.

La óptica, que funciona en el primer piso de la sede gremial de calle Rodríguez, es para los afiliados a Empleados de Comercio, pero también abarca a quienes tienen la obra social OSECAC.

“La sugerencia es que si necesitan lentes de cualquier tipo, pasen por el gremio, que seguramente encontrarán alguna promoción interesante que les permita ahorrar dinero y llevarse un producto de calidad comprobada”.

Funciona de lunes a viernes de 8.30 a 12.30 y de 16 a 20.

“Por excepción, los sábados de enero y febrero no abrimos”, aclaró Rodríguez.