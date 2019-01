Su hijo lleva 6 meses detenido por un robo y ella asegura que es inocente: "Él no fue"

La madre de un joven de 20 reclama que su hijo fue acusado por un robo en el que no participó y asegura que lleva meses solicitándole al Municipio las cámaras del lugar.

Se trata de un hecho que se produjo el 13 de julio del año pasado, cuando una joven sufrió el robo de una mochila con sus pertenencias en Drago y Tarapacá, en el barrio Villa Rosario.

Jesica Schro contó en diálogo con Telefe Bahía Blanca que su hija encontró unos documentos con una mochila y se los devolvió a la víctima, con quien "hay un parentesco", y esta última decidió denunciar al joven, que lleva 6 meses detenido en Villa Floresta.

Según la mujer, las cámaras de seguridad en cercanías al lugar del hecho son fundamentales, ya que "ahí se ve cuándo le roban y quién pasa" por el sector.

"Estamos pidiéndole a la Municipalidad las cámaras. Son seis meses ya, todavía no aparecen y mi hijo sigue preso", reclamó Jesica.

Además, la mujer agregó que su hijo no tiene antecedentes delictivos y asegura que la prueba de las filmaciones revelaría lo que pasó: "Estamos seguros que él no fue y teniendo esa cámara todos se van a dar cuenta que no fue", concluyó.