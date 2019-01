Alfano sobre la denuncia contra Darthés: "Prefiero un culpable suelto que un inocente preso"

Graciela Alfano generó polémica al referirse a Juan Darthés, acusado de violar a una actriz menor de edad durante una gira de Patito Feo.

"Yo lo felicitaba a [el abogado Fernando] Burlando por tomar el caso de Juan porque yo creo en la Justicia y creo que hay que dar los pasos de la Justicia", dijo Alfano, que reapareció después de mucho tiempo en una cena a beneficio en Punta del Este.

Y agregó: "Hay que demostrar que alguien es culpable porque según lo que dice la ley, a veces es preferible dejar a un culpable suelto que a un inocente preso".

"Es muy difícil el tema, lo que sugiere es que nos escuchemos, que argumentemos y que no seamos brutos… que no seamos patoteros. No juzguemos al otro por lo que nos conviene, porque me gusta, no me gusta o porque es galán", pidió Alfano.

Y preguntó: "¿Pero quién tiene la culpa? Si pasó algo… tenemos que desparramar y empezar a ver, ¿no? [...] "¿Qué pasa ahí? Con los padres, la sociedad, esos viajes, etc. Hay que mirar muchas cosas. Entonces, vamos a bajar un poco, vamos a probar que alguien es culpable, no tenemos otra cosa que la ley".

Luego, la reconocida actriz publicó en su cuenta de Twitter un mensaje para explicar sus dichos, que recibieron un fuerte rechazo en las redes sociales: "No defiendo a Darthés. Defiendo el derecho a la inocencia, a la representación legal y al respeto a la Justicia".

No defiendo a Darthes.

Defiendo el derecho a la inocencia, a la representación legal y al respeto a la Justicia.

Repudio la justicia por mano propia y la violencia en todas sus formas.

Respeto la inteligencia, la argumentación y la creación de leyes necesarias. — Graciela Alfano (@iconoalfano) 9 de enero de 2019

La causa

El lunes 7 de enero terminó la feria judicial en Nicaragua.

El proceso que se lleva adelante tras la denuncia de Thelma Farin, la actriz que denunció a Juan Darthés por violación, se encuentra en la fase de "recolección de pruebas" por lo cual se espera que se complete el mismo para saber si el actor será llamado a declarar o si, en caso de dejar Brasil – donde se encuentra actualmente-, podría pedirse su extradición. (Infobae y La Nueva.)