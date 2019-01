El intendente Bordoni confirmó que buscará la reelección en Tornquist

El intendente de Tornquist, Sergio Bordoni, confirmó hoy que buscará la reelección para estar 4 años más en el cargo.

"La idea es ir por la reelección. Los tiempos los dirá la gobernadora [María Eugenia Vidal] si quiere desdoblar o no las elecciones, pero a mí me tiene sin cuidado", dijo el jefe de Gobierno en diálogo con el sitio Noticias Tornquist.

Desde Sierra de la Ventana, Bordoni sostuvo que "nosotros seguimos trabajando como siempre desde el primer día".

Bordoni se hizo conocido el año pasado de manera nacional ya que hizo un posteo en Facebook criticando al gobierno nacional y algunas de sus políticas.

"Estoy en Cambiemos pero así no podemos seguir más", había dicho al mencionar que "estamos oprimiendo a la clase media y baja de nuestro país".

De todas formas, había aclarado que no quería "sacar los pies del plato" ni dejar el oficialismo.

Ahora Bordoni confirmó que seguirán trabajando de la misma forma junto con la Unión Cívica Radical.

"No hay ningún cambio. Nos reunimos todo el gabinete y en forma conjunta quisieron que yo siga. Esperemos lo que decida la gobernadora si quiere o no desdoblar las elecciones. A mí me tienen sin cuidado, me da lo mismo que se desdoblen o no", explicó.