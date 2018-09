Los Pumas no le dieron respiro a Nueva Zelanda

El seleccionado argentino de rugby cayó esta mañana ante Nueva Zelanda 46 a 24, en su tercera presentación por el torneo Rugby Championship de rugby.

El próximo encuentro del equipo argentino, que cuenta con Santiago Alvarez Fourcade, será ante Australia el próximo sábado 15 en Gold Coast.

Los Pumas, con gran tarea en la conducción de Nicolás Sánchez y de Ramiro Moyano en el extremo, mantuvieron a raya a los All Blacks desde el inicio. Tuvieron iniciativa y encontraron, sobre todo por afuera, vías de llegada al ingoal rival.

El encuentro comenzó con un acierto penal de los locales, aunque a los 15m una corrida de Ramiro Moyano por afuera terminó en try y la ventaja parcial por 7-3 tras la conversión del tucumano Sánchez,quien en este partido se convirtió en máximo goleador de Los Pumas (655 puntos).

A los 34m le anularon un try a Matías Moroni. En principio el TMO revisó una posible obstrucción de Tomás Lavanini a un rival cuando Nicolás Sánchez inició la jugada del try. Pero no contento con eso, anularon la acción por un roce milimétrico de Moroni con la línea de touch, cuando caía al ingoal.

Ramiro Moyano, en la jugada del primer try argentino.

Al minuto de iniciado el complemento Los Pumas ingresaron decididos a presionar y descontar y llegaron al try vía Nicolás Sánchez (18-14). Sin embargo, la profundidad y verticalidad de Nueva Zelanda lo llevaron a conseguir un nuevo try para alejarse 25-14.

El partido no dio respiro. Pero el local hizo la diferencia cuando superó el primer tackle argentino y explotó los espacios con ventaja numérica.

A pesar de la desventaja al promediar el complemento -32 a 17 a los 64m- Argentina buscó aprovechar cada mínimo error rival. A los 69m, tras una serie de penales neocelandeses y scrums argentinos en zona de 22 rival, Emiliano Boffelli se filtró en la defensa y apoyó el try.

Los Pumas quedaron 32-24 a 10m del final. Pero como sucedió a lo largo de la noche, tras cada acierto albiceleste llegó la respuesta All Black. Y con dos tries de juego abierto a los 73m y 79m el dueño de casa liquidó el partido, plasmando una ventaja ( con punto bonus) que no refleja la paridad que hubo previamente.

Tomás Lavanini encuentra profundidad en campo rival.

Esta es la síntesis del partido:

Nueva Zelanda (46): Karl Tu'inukuafe, Codie Taylor, Owen Franks; Brodie Retallick y Scott Barrett; Shannon Frizell, Ardie Savea, Kieran Read; TJ Perenara y Richie Mo'Unga; Waisake Naholo, Ngani Laumape, Jack Goodhue, Nehe Milner-Skudder; Ben Smith. Entrenador, Steve Hansen.

Argentina (24): Santiago Garcia Botta, Agustín Creevy, Nahuel Tetaz Chaparro; Guido Petti y Tomás Lavanini; Tomás Lezana, Marcos Kremer, Javire Ortega Desio; Martín Landajo y Nicolás Sanchez; Ramiro Moyano, Jerónimo de la Fuente, Matías Moroni, Bautista Delguy; Emiliano Boffelli. Técnico, Mario Ledesma.

PT: 4m penal Mo Unga (NZ), 15m try de Moyano (A) convertido por N. Sánchez, 18m try de Millner-Skudder (NZ) convertido por Mo Unga, 29m try Perenara (NZ) y 41m penal Mo Unga (NZ). Parcial: Nueva Zelanda 18-Argentina 7.

ST: 1m try y conversión de N. Sánchez (A), 8m try de Read (NZ) convertido por Mo Unga, 16m penal N. Sánchez (A), 17m try Perenara (NZ), 69m try de Boffelli (A) convertido por N. Sánchez, 73m try Frizell (NZ) convertido por Mo Unga y 79m try de Goodhue (NZ) convertido por Mo Unga.

ARBITRO. Pascal Gauzere (Francia).

CANCHA. Trafalgar Park (Nelson, NZ).