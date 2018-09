“Yo no toqué a ningún chico”, dijo el excatequista acusado de abuso

“Yo no hice nada, no toqué a ningún chico”, declaró el excatequista José Luis Andersen en el cierre del juicio oral y público que se le sigue por el abuso sexual de un chico de 8 años.

No fue técnicamente una declaración ante el Tribunal en lo Criminal Nº 3, sino la posibilidad de “la última palabra” que se le da al imputado antes de que la justicia pase a resolver el fallo.

Durante los alegatos, la fiscal Marina Lara y la representante de la familia de la víctima, Fernanda Petersen, pidieron 20 años de cárcel para el acusado. Ambas creen que las pruebas son contundentes en su contra.

El defensor oficial, Jorge Sayago, solicitó la absolución de su asistido o, a modo alternativo, que se quiten algunas agravantes y la pena se ubique en el piso legal.

Los jueces Eduardo d'Empaire, Daniela Castaño y María Elena Baquedano pasaron a un cuarto intermedio hasta el próximo lunes, a las 12, cuando se conocerá el veredicto contra el también expolicía, que está detenido con prisión preventiva.

Su captura se registró el 23 de noviembre pasado, dos meses después de la denuncia formulada por la madre del nene, luego de que confesara el calvario que estaba viviendo.

Los hechos se habrían registrado entre junio y agosto de 2017, en una vivienda de Drago al 2200.

Andersen, allegado a la familia del chico, aparentemente abusaba del niño luego de amenazarlo con el arma reglamentaria, que se la colocaba sobre la sien.

¿También a su hija?

Una hija de Andersen, hoy mayor de edad, estuvo presente en la audiencia realizada en Estomba 34 y dijo haber sido abusada por su padre cuando vivían en la provincia de Corrientes y ella era menor.

La chica quiso declarar en el juicio, aunque esa medida no fue permitida porque no puede declarar contra su padre. También se dijo que esa causa no avanzó y la acción penal prescribió.

Por otra parte, la fiscalía local mantiene en trámite otra denuncia contra Andersen, porque también habría abusado de un hermano del chico de 8 años.