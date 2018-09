Ricardo Bochini fue homenajeado como visitante ilustre de Bahía Blanca

El Concejo Deliberante declaró al ex futbolista Ricardo Enrique Bochini visitante ilustre de la ciudad de Bahía Blanca.

El acto se desarrolló esta mañana en la sede del cuerpo legislativo, Sarmiento 12, y fue presidido por el presidente del HCD, Nicolás Vitalini. También participaron los ediles Federico Tucat, Carlos Quiroga y Maximiliano Núñez Fariña.

El ex jugador arribó a nuestra ciudad para presentar esta noche, a las 21.30 en Yrigoyen 401, su libro “Yo, el Bocha”. Esta actividad se enmarca en el ciclo cultural "Bahía Blanca no olvida", a cargo del productor José Valle.

"Estoy muy feliz por este reconocimiento. He venido muchas veces a Bahía Blanca y siempre me han tratado de la mejor manera. A jugar vine una sola vez, en un partido amistoso, pero aquí tengo muchos amigos y por eso este presente es muy especial", señaló el ex futbolista.

Ricardo Bochini es uno de los más destacados volantes ofensivos de la historia del fútbol argentino. Desarrolló toda su campaña profesional entre 1972 y 1991 en Independiente de Avellaneda, con más de 700 partidos disputados y más de 100 goles convertidos.

Logró 4 torneos locales y 10 internacionales entre copas Interamericana, Libertadores e Intercontinental. También integró el seleccionado nacional que obtuvo el título en el mundial 1986 que se disputó en México. “El Bocha” tuvo sus minutos en la semifinal frente a Bélgica, ocasión en la que utilizó la camiseta número 3.