Quién es Sandleris, el reemplazante de Caputo en el Banco Central

Luis Caputo renunció esta mañana a la presidencia del Banco Central y su reemplazante será el actual secretario de Política Económica, Guido Sandleris.

Sandleris es el número 2 del ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, que se encuentra en Nueva York negociando el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Se espera que por la tarde se oficialice el nombramiento.

Sandleris es doctor en Economía por Columbia University, magíster en Economía de la London School of Economics y licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires.

Se especializó en economía internacional, finanzas y macroeconomía. Sus estudios analizan el efecto de las crisis financieras y los costos de los defaults soberanos. Sus trabajos fueron publicados en el Journal of International Economics, Journal of Monetary Economics, Journal of Money, Credit and Banking y Oxford University Press, entre otros.

Desde el 11 de junio de este año es el secretario de Política Económica del Ministerio de Hacienda. Había reemplazado a Sebastián Galiani que renunció en abril por motivos personales.

Entre 2007 y 2015 estuvo al frente del Centro de Investigación en Finanzas de la UTDT y entre 2014 y 2015 fue también Decano de la Escuela de Negocios de UTDT.

En 2016 se desempeñó como Subsecretario de Finanzas de la Provincia de Buenos Aires y en 2017 se sumó al gobierno nacional como Jefe de Asesores del Ministerio de Hacienda.