Niegan la libertad a un violador que se siente “víctima”

Gustavo Adrián Vera, condenado a cumplir 11 años de prisión por violar repetidamente a una menor de edad, tendrá que seguir en prisión, ya que la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal rechazó un recurso a su favor para obtener la libertad condicional, por ser negativos los informes psicológicos y psiquiátricos.

De hecho, el hombre reconoce ser responsable del delito que le imputaron pero se ubica en un plano de igualdad con la víctima.

"Al referirse al delito por el que fuera condenado, se ubica en una condición de paridad con respecto a la víctima, ambos sufriendo un daño irreparable -en su caso, por lo que significa la vida en prisión-, sin reconocer que la pena que purga es consecuencia de su propio accionar", señala el informe elaborado por la Asesoría Pericial Departamental.

La defensa oficial de Vera había apelado la decisión de primera instancia -dictada por el juez de Ejecución Penal Nº 1, Claudio Brun-, al considerar que tiene en prisión una conducta ejemplar, buen concepto y no registra sanciones disciplinarias.

Sin embargo, la Sala I, con los votos de los jueces Pablo Soumoulou y Gustavo Barbieri, desestimó el planteo y confirmó la resolución de Brun.

El 8 de marzo de 2012, Vera había sido condenado por el Tribunal en lo Criminal Nº 2 a la pena de 11 años de cárcel, por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante, reiterado, agravado por el vínculo, por la convivencia y encargado de la guarda de la víctima, en concurso real con abuso sexual con acceso carnal agravado. Los hechos se registraron hasta el 18 de noviembre de 2010.

Aspectos negativos

Para la Cámara, el hombre no cumple totalmente con los requerimientos legales para la concesión del beneficio de la libertad condicional.

En ese sentido, marcaron como aspectos negativos las pericias a las que fue sometido y el informe del Departamento Técnico Criminológico del Servicio Penitenciario Bonaerense.

"No se advierte una modificación subjetiva en relación al manejo de su esfera pulsional", dijo una psicóloga.

"Predominan mecanismos defensivos primarios como negación, proyección y desmentida. Centrado en sí mismo y sus intereses. Presenta indicadores de manejo inadecuado de la impulsividad y funcionamiento deficiente de frenos inhibitorios", agregó.

Las evaluaciones también marcaron una tendencia a transgredir las normas de manera velada, con capacidad de adaptación en situaciones en las que se reconoce en desventaja.

"A nivel vincular, niega conflictos en las relaciones interpersonales. Se registra escasa capacidad de empatía e intentos de instrumentar al otro en función a sus intereses.

"Se afirma responsable del delito por el que fuera condenado, sin manifestar autorreproches, sentimientos de culpa o cuestionamientos por haber victimizado sexualmente durante años a (...) la menor. Las expresiones de arrepentimiento se ligan a su condición de hallarse privado de su libertad", amplió otro informe.

Desde el punto de vista psiquiátrico, se mencionó que Vera "no posee capacidad de empatía" y tiene "limitaciones expresivas", mientras que su "peligrosidad" está mitigada por el control que le impone la autoridad carcelaria.

"No es posible descartar la ocurrencia de nuevos episodios de violencia en caso de no contar con veedor externo", concluyó la especialista.

Por otra parte, la Cámara tuvo en cuenta que la persona que recibiría y acompañaría a Vera en el medio libre (su pareja) hace más de 2 años que no lo visita.