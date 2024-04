"Maradona había tenido antecedentes cardiológicos 15 años antes", dijo el abogado del psicólogo

El abogado del psicólogo de Maradona habló después de que un nuevo informe médico establezca que murió por una insuficiencia cardíaca aguda y, frente a esta pericia, remarcó que el astro “había tenido antecedentes cardiológicos 15 años antes”, que estuvo internado en la Clínica Olivos dos semanas antes de su muerte y no existían constancias de problemas cardíacos inmediatos o el requerimiento de alguna atención especial.

Diego Olmedo es el defensor del psicólogo de Maradona, Carlos Díaz, y, en diálogo con Ari Paluch por la Rock&Pop. explicó: “La acusación señalaba como una confabulación de los médicos para resultado muerte de Maradona al final de sus días, en cambio el informe médico pedido por las partes en una audiencia de prueba que se produjo hace un mes más o menos indicó que murió por un paro cardíaco, un infarto que tuvo una agonía muy corta, esto es importante en función de las supuestas responsabilidades que se atribuyen”.

“Lo más importante que dice esta nueva pericia es que, frente a este cuadro, no era previsible contar con una ambulancia o desfibrilador, no era necesario contar en esta internación domiciliaria que tuvo con recaudos de índole cardiológico, sino que loa recaudos que se habían optado para esa internación eran razonables para una persona que no presentaba un riesgo inminente cardiológico”, destacó.

Olmedo también señaló que Maradona había tenido antecedentes cardiológicos 15 o 16 años antes de su fallecimiento, pero en los últimos dos años no tenía y eso es importante porque es cuando Leopoldo Luque entra en juego en la vida del futbolista.

“No soy el abogado de Luque pero la pericia fue pedida por él, ahí entra en juego esos dos últimos años a ver si efectivamente había cuestiones cardiológicas previsibles inminentes que podían tener como resultado la muerte y eso no estaba previsto”, detalló.

Otra de las cuestiones a las que hizo hincapié Olmedo es que Maradona sale de una internación en la Clínica Olivos 15 días antes y “nunca se recomendó desde la institución una atención cardiológica ni se detectó estando internado una cuestión cardiológica”.

“Tener 21 peritos no significa que sea la verdad revelada, a mi modo de ver cuanta más gente hay más problemas se producen”, manifestó.

"La primera junta medica dijo que sufrió un paro cardiorrespiratorio agudo con una agonía muy alta de toda a noche y como consecuencia de cuestiones hepáticas, renales, diabetes, una serie de cuestiones que según esa junta debieron advertir a los médicos que se podía morir. Este nuevo informe lo que esta diciendo es que se murió de la noche a la mañana con una agonía corte por un infarto como se puede pasar a cualquiera", informó.

Por último, acerca de que el jugador tuvo una “arritmia ventricular aguda de origen orgánico o la acción externa de un elemento distinto al natural no pudiendo descartar la presencia de un tóxico ajeno a las drogas terapéuticas”, Olmedo indicó: “Parecía que la casa estaba limpia de drogas, pero no se descarta que pueda haber entrado con alguna visita. Al no existir nuevas pruebas, no podemos descartar presencia de drogas”. (NA)