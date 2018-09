“Estamos camino al nuevo hogar, el Dow Center”, dijo Néstor Carrizo

A partir del martes venidero comenzará la cuenta regresiva para Bahía Basket. Pero no en el plano competitivo sino camino al estreno del estadio propio.

El representante de nuestra ciudad en la Liga Nacional concretará esta temporada la mudanza de localía: del Osvaldo Casanova al Dow Center, en Aldea Romana.

No hay una fecha exacta, pero dentro de la organización bahiense estiman que será para cuando comience el segundo tramo competitivo (Liga Nacional), el 6 de diciembre.

“Esta es una temporada realmente muy especial para la organización Bahía Basket, ya que estamos camino al nuevo hogar, al Dow Center, la nueva infraestructura con la que vamos a contar en un futuro bastante próximo”, dijo Néstor Carrizo, responsable de marketing de Bahía Basket.

“Hemos previsto algunas cuestiones que tienen que ver con los abonos. Básicamente, esta temporada tendremos un sólo tipo de abono, que es el abono a platea, el cual tendrá un valor realmente accesible, ya que es de 3 mil pesos la temporada. Incluye el Súper 20. Estamos hablando de un promedio de partidos que irá de un mínimo de 23 a un máximo de 30 juegos”, explicó.

“Lo que tiene de interesante este abono, además de ser muy accesible para poder disfrutar del mejor básquet de Liga Nacional, es que cuando pasemos al Dow Center quienes adquirieron el abono conservarán su lugar. Es decir, quien compre su abono a platea en Estudiantes, va a tener su lugar asegurado y su platea en el futuro Dow Center”, afirmó Carrizo.

El directivo también se refirió al impacto de la situación económica del país y las alternativas que implementarán para atenuar los efectos en el bolsillo del simpatizante.

“Hay una realidad a la cual no escapa ninguna actividad. El contexto económico no es el mejor, entonces creemos que desde ese lugar Bahía Basket tiene que ser una opción en cuanto a lo social como lugar de entretenimiento, un lugar donde se podrá disfrutar de un momento distinto, no solamente viendo buen básquet, sino teniendo la oportunidad de programar una salida, ya sea en familia o con amigos”, indicó.

“Creemos que el costo de las entradas para nuestros partidos no tiene que ser un impedimento para que la gente pueda realizar una salida. El valor de la entrada popular será de 100 pesos. Además, tendremos una serie de beneficios y de acuerdos para damas, estudiantes, jubilados, menores, empleado de alguno de nuestros sponsors, jugador de la Asociación Bahiense de Básquet o socio del club Estudiantes. Acreditando está condición, el valor de la entrada popular será de 70 pesos”, adelantó.

“Creemos que no sólo estamos cumpliendo con nuestro objetivo, que es que la gente que le gusta el básquet pueda acercarse y ver el mejor básquet del país, sino también dar esa posibilidad para ser una opción de salida, o de evento social para las familias, los amigos, y para todos los que así quieran disfrutarlo”, concluyó.

La temporada comenzará el martes venidero, cuando Bahía reciba a Quilmes de Mar del Plata 20.30. Los interesados en consultar por mayores detalles en cuanto a tema abonos podrán requerir información en abonos@bahiabasket.com.

Martín Mackey, con los medios

“¿Qué es un sistema educativo de alto rendimiento?” es el interrogante que responderá hoy Martín Mackey, en un encuentro que mantendrá con el periodismo bahiense a partir de las 16.45. Tendrá desarrollo en la sala vip del club Estudiantes.

Pensando en Quilmes

Bahía Basket llevará a cabo hoy a las 9, en el Polideportivo Norte, una nueva jornada de entrenamientos de cara al debut en el Súper 20 frente a Quilmes.

El equipo dirigido por Sebastián Ginóbili ya cuenta con Jamaal Levy, quien se había ausentado por afrontar con la selección de Panamá las ventanas internacionales FIBa.

Para el equipo marplatense significará el segundo partido ya que este domingo debutará frente a Argentino de Junín.

Zonas del Súper 20

El primer torneo de la temporada estará configurado de la siguiente manera:

Grupo A: Comunicaciones (Corrientes), Estudiantes (Concordia), La Unión (Formosa), Regatas (Corrientes) y San Martín (Corrientes).

Grupo B: Atenas, Instituto (Córdoba), Libertad (Sunchales), Olímpico (La Banda) y Quimsa (Santiago del Estero).

Grupo C: Boca, Ferro, Hispano Americano (Río Gallegos), Obras Sanitarias y San Lorenzo.

Grupo D: Argentino (Junín), Bahía Basket, Gimnasia (Comodoro Rivadavia), Peñarol (Mar del Plata) y Quilmes (Mar del Plata).

Jugarán todos contra todos a dos ruedas. Luego la etapa Campeonato comenzarán a jugarla 16 equipos: 1º, 2º 3º de cada zona más cuatro ganadores que surgirán del repechaje entre los 4º y 5º clasificados.

Atenas copiará la receta

Bahía Basket fue el primer equipo de la Liga Nacional que implementó el jugar en días consecutivos ante rivales de una misma ciudad.

El objetivo, ahorrar en traslados y días de alojamiento.

Ayer Atenas de Córdoba anunció que implementará esta modalidad a partir de la edición que se avecina.