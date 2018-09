Con muy buena concurrencia de público se realizó el acto oficial

"Es un aniversario muy importante de nuestro Puerto. En una fecha tan preciada es bueno retroceder en el tiempo para resaltar a quienes le dieron vida e impulsaron a este lugar gracias a la aprobación de la Ley Nacional del Puertos y de la Ley Provincial, que creó el Consorcio de Gestión; fue el andamiaje jurídico que sirvió para que esto sufriera una transformación increíble".

Miguel Donadío, presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, ofició de anfitrión y no sólo recordó los primeros pasos de aquella iniciativa que se cristalizó por la brillante idea de José Egidio Conte, el primer presidente del CGPBB, sino que invitó a todos los actores involucrados, desde ex presidentes --Hernán Neyra, Jorge Scoccia, Jorge Otharán, Hugo Borelli y Pablo Pussetto-- y ex políticos, hasta quienes ejecutan las actuales decisiones.

"Es merecido el reconocimiento que le seguimos brindando al por entonces legislador nacional, Dámaso Larraburu, y a todos los que fueron partícipes directos en algo tan trascendente que transformó a este lugar en un modelo de gestión", afirmó Donadío.

En uno de los sectores lindantes a la sede del Consorcio de Gestión, en un galpón muy bien acondicionado, se realizó un catering de primer nivel, donde se pudo degustar desde entradas con pescado hasta comida caliente con verduras, carnes y ensaladas, además de la siempre bien ponderada paella, con todas las exquisiteces de mar.

"En estos 25 años podemos diferenciar 3 etapas claramente identificadas. La etapa fundacional que lideró un prócer portuario como José Egidio Conte; la segunda que fue de consolidación y una tercera que es la actual, la de la gran transformación por todo lo que ha venido ocurriendo en los últimos años y todo lo que va a ocurrir en los venideros", dijo.

El doctor Donadío agradeció la presencia de todos los actores y sectores (el público y el privado) por la fuerza que tuvieron para impulsar un modelo exitoso de organización.

Las instalaciones fueron bendecidas por el párroco Luciano Guardia, en tanto que también se mostró a los presentes un video institucional: 25 Años.

Quien estuvo ausente por licencia pero dejó un mensaje (video) a la comunidad fue el intendente municipal Héctor Gay, al igual que el ministro Dietrich.

Se firmó un convenio --Cluster Alimenticio y Agrotur con la Bolsa de Cereales-- y se descubrió una placa aludiendo a los ex presidentes y ex directores, con la presencia de Valentín Morán.