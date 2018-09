Federico Suárez criticó a Suteba: "el autoritarismo gremial no corresponde"

El ministro de Asuntos Públicos bonaerense, Federico Suárez, criticó la manifestación de Suteba en Bahía Blanca con motivo de la visita de la gobernadora María Eugenia Vidal y lamentó que aún exista "el autoritarismo gremial".

“Lamento muchísimo lo de Suteba (en Bahía Blanca) bajo una consigna muy fea para la democracia. Repudiar la visita de la gobernadora María Eugenia Vidal es la peor expresión de la democracia. El autoritarismo gremial me parece que no corresponde”, disparó.

En cuanto al reclamo de aumentos salariales por parte de los gremios docentes, sostuvo que "no sería responsable" prometer lo que no se va a poder pagar.

"Lo peor que podemos hacer es decirle a los 600 mil trabajadores que tiene la Provincia que no les podemos pagar el sueldo porque nos comprometimos a un aumento paritario y no nos dimos cuenta que no llegábamos (a cumplirlo)", señaló.

Suárez hizo estas declaraciones en Coronel Pringles, distrito que visitó tras acompañar a la gobernadora en la reunión de gabinete ue tuvo lugar en Bahía Blanca.

Junto al concejal Lisandro Matzkin, Suarez recorrió el Centro de Día Hermandad, donde resaltó la vocación del personal en pos del cuidado de los chicos y el mantenimiento de la infraestructura y el equipamiento.

“Vi la nueva camioneta, cómo trasladan a los chicos y cómo los cuidan. También me contaron que renovaron la instalación de gas y ahora continuarán con la red eléctrica. El cariño de cada uno de los profesionales trabajando con los chicos es gratificante, muy noble”, destacó.

En cuanto a la decisión de recorrer la región, dijo que es una herramienta clave "para entender la realidad" de cada zona de la provincia.

"Recorriendo se puede ver lo que el Estado tiene que hacer para mejorar la calidad de vida en la diversidad que tiene la provincia”, finalizó. (Agencia Coronel Pringles)