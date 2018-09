Ayelén Reguera: de Saavedra a los escenarios tras los pasos de Gilda

Cuando tres meses atrás decidió partir de Saavedra -donde vive desde muy pequeña- buscando crecer en su carrera como cantante profesional, no imaginó que su sueño se concretaría tan pronto ni que su vida tendría un giro inesperado.

A tan solo dos semanas de instalarse en un departamento en Banfield, para empezar a probar suerte recibió un llamado que lo cambió todo y dio luz a la ilusión.

Del otro lado del teléfono estaba Juan Carlos “Toti” Giménez, tecladista, ex pareja y ex manager de la mítica cantante de cumbia Gilda y quien viajaba con ella cuando sucedió el accidente en el que la cantante perdió la vida en 1996.

El músico la convocó a una prueba porque estaba conformando una banda homenaje a esta popular cantante de género tropical para salir de gira por Argentina y a nivel internacional, llevando sus éxitos.

"Me llamaron porque necesitaban una voz femenina para los coros y al final me dejaron como una de las voces principales de la Internacional Banda Gilda", contó.

"¡No lo podía creer! Soy fanática de Gilda desde chica. Que me llame Toti Giménez, y verlo en el teclado mientras canto, es un sueño. A los 14 años me escapaba de mi casa al bar de Saavedra para cantar los karaokes de Gilda”, rememoró.

Antes de viajar a Buenos Aires, Ayelén presentaba sus shows en eventos privados o contratada por empresas generalmente dedicadas al Turismo o al servicio gastronómico.

Una noche concurrió a una confitería de Coronel Suárez a presenciar un show en el que se presentaba Toti Giménez y fue invitada por el dueño del lugar a cantar. Toti la escuchó y tomó nota.

“Decidí ir a Buenos Aires, tal vez porque sentí que era el momento o me tuve fe; y me siento muy feliz”, contó.

Su pareja desde hace dos años y medio, Raúl Isidro, la ayudó a perseguir este sueño que tiene desde los 8 años.

“No pude vivenciar a Gilda porque era muy chiquita cuando ella murió, pero sé todas sus canciones. Pude verla en videos y captar su esencia”, dijo.

La Internacional Banda Gilda es un proyecto del que participan cuatro cantantes femeninas que rotan como voz principal para dar vida a los éxitos de esta intérprete y compositora a la que muchos de sus fans consideran también una “santa”.

Participan del proyecto una decena de músicos (en teclado, guitarra, bajo y percusión).

La banda se presentó semanas atrás en Crónica TV, en el programa Vamos a pasarla bien. En este mismo canal, Gilda dio su último recital antes del accidente letal.

“Nos comentaron que el programa midió muchísimo en el horario en que estuvimos”, dijo.

“Muchos me dicen que tengo una voz muy parecida a la de Gilda. Yo creo que es por mi manera de cantar porque ella es mi referente y mi influencia en el género. Me forjé con ella en la cumbia y me adapté a su estilo”, dijo.

El 21 de setiembre la banda se presentará en Tucumán con motivo de la Fiesta de la Primavera y compartirán escenario con Karina, La Princesita. La idea es continuar haciendo fechas en Salta, Jujuy y seguir agendando.

Ayelén es mamá de Cruz Iván, de siete años, quien se quedó con su papá y su abuela paterna, en Saavedra y a quien, por ahora, puede visitar entre los ensayos.

“En Saavedra están todos contentos, la gente es muy cariñosa, me mandaron muchos mensajes, te toman como parte de su familia y eso te ayuda mucho. La idea es hacer rodar este homenaje e instalarnos como cantantes en la movida tropical”, destacó.