Turismo espacial: el desafío y sueño de varias empresas

Varias empresas compiten desde hace años en ofrecer turismo espacial, idealmente a un mercado muy reducido, pero cada vez está más cerca de un público mayor.

SpaceX es una de esas compañías y uno de sus últimos proyectos incluye orbitar la luna en una de sus naves espaciales.

La empresa, que tiene sede en California y es encabezada por el magnate Elon Musk, anunció el jueves sus planes de enviar a un pasajero a la órbita lunar a bordo de un monstruoso cohete llamado "Big Falcon Rocket" (BFR), aún en desarrollo.

SpaceX has signed the world’s first private passenger to fly around the Moon aboard our BFR launch vehicle—an important step toward enabling access for everyday people who dream of traveling to space. Find out who’s flying and why on Monday, September 17. pic.twitter.com/64z4rygYhk