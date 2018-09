Hace 50 años, Huracán le ganó en Bahía al mejor equipo del mundo

Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@lanueva.com

(Nota publicada en la edición impresa)

Estaban todos. El 15 de septiembre de 1968 explotaba el Roberto Carminatti. Adentro y afuera de la cancha no faltaba nadie. Inclusive él, quien resultó el principal protagonista.

"¿Vos sabés que yo no iba a jugar ese partido?", le contó Ricardo "El Ruso" Ferlich, a La Nueva., desde Mar del Plata, donde vive hace 40 años.

Aquella tarde, en la cancha de Olimpo, se enfrentaron Huracán de Ingeniero White (el campeón local) y Estudiantes de La Plata (vigente campeón de América y, luego, campeón del mundo) con todas sus figuras, por la segunda fecha del Campeonato Nacional.

En las tribunas, no entraba nadie más. Los 5.6000.000 pesos de recaudación (máxima de la fecha) marcaban un récord absoluto en el ámbito local y pintan de cuerpo entero del contexto que se vivía en nuestra ciudad.

"Me acuerdo que 15 minutos antes tuvieron que cerrar el estadio. La gente de Bahía siempre fue muy futbolera", agregó Ferlich.

Con ese clima, hace exactamente 50 años, Huracán se daba el lujo de lograr la más resonante de sus victorias, venciendo por 1 a 0 al mismísimo Estudiantes de Osvaldo Zubeldía, que venía de ganar la Copa Libertadores (doblegó a Palmeiras de Brasil el 16 de mayo) y días después levantaría la Copa Intercontinental tras empatar ante Manchester United, en Inglaterra.

"Yo había sufrido un esguince de meniscos. Me acuerdo que me llevaron a un médico en la Base Naval Puerto Belgrano. En esa época, si te operaban de eso, no podías jugar más. Era terrible. Por suerte zafé, nada más me enyesó y después yo me entrené solito en la cancha de La Piedad, en mi barrio, enfrente de la Escuela 11", explicó el Ruso, autor del gol de la victoria para los del Bulevar.

La tapa del 16 de septiembre, reflejando el éxito de Huracán.

El Pincha marcó una Era

Para tomar dimensión de aquel logro conseguido por el primer equipo de la Liga del Sur en llegar al fútbol profesional, alcanza, entre otras cosas, con repasar el 11 de Estudiantes.

De aquel equipo de Zubeldía (fue tricampeón de América entre 1968 y 1970), sobresalen las figuras de Carlos Salvador Bilardo, Juan Ramón “La Bruja” Verón, Oscar “Cacho” Malbernat, Carlos Pachamé, entre otros.

Es más, de la alineación que saltó al campo de juego en Bahía, se repiten 10 elementos de los que disputaron la final de la Libertadores y 10 también de la Intercontinental.

Huracán, en tanto, era dirigido por Alfredo Cortez y estaba armado mayormente por jugadores de nuestro fútbol, como Vicente Cayetano Rodríguez, Rubén Becchio, Jorge Solís, Roberto Ginder, Bartolomé Lliteras, entre otros.

"Éramos un equipo amateur y Estudiantes tenía jugadores de renombre. Jugamos contra nombres pesados; le ganamos a un equipo infernal" sentenció Ferlich.

"Nosotros éramos un equipo de hombres -agregó-. Yo era muy jovencito, junto con Hugo Rosales, el wing derecho. Pero después, eran todos hombres, que te hacían jugar y tenías que ir al frente, ¡eh!. Ellos después te defendían. Había jugadores de mucha jerarquía y mucho rodaje", explicó.

El equipo del Bulevar había accedido a la élite luego de doblegar en la final del Torneo Regional a San Lorenzo de Mar del Plata (2-0 en la ida en Bahía y 0-1 en la revancha).

Una vez en el Nacional, cosechó dos triunfos (el citado y ante San Martín de Tucumán 1-0 en Bahía), dos empates y 11 caídas. Quedando en la última colocación con 6 puntos, a 16 de Vélez Sarsfield, que consiguió su primer título.

"¿Sabés que nos faltaba a nosotros? Ser más profesionales. Nosotros íbamos, entrenábamos una hora y después, fútbol los jueves. Y con eso no alcanzaba, vos veías que los otros equipos en el segundo tiempo te pasaban por arriba", admitió Ricardo.

El gol y su infancia

El Ruso nació en Carmen de Patagones el 7 de marzo de 1949 y a los dos años se mudó junto con toda su familia a Bahía Blanca.

Se crió en el Barrio Noroeste y llegó a Huracán por un vecino, el "Señor Cantaro" (Salvador) quien luego fue presidente del club.

"Me acuerdo patente del gol a Estudiantes. Fue por donde está la tribuna oficial. Piqué por ahí y Malbernat me hizo un foul pasando tres cuartos de cancha. Y Cacho Rodríguez (Vicente Cayetano) se avivó. Nosotros ya sabíamos que ellos hacían la ley del offside, así que no fue tan difícil la jugada: se equivocaron ellos", evocó.

El tanto del triunfo llegó a los 12 minutos del segundo tiempo.

"Hicieron la ley del offside, y Cacho me tiró la pelota y quedé solo frente al arquero Poletti, con quien hoy somos amigos".

"Cada vez que lo encuentro me carga y me dice: '¡Qué suerte que tuviste, Rusito!'. Le quedó grabado ese gol, se quedó calentísimo, hoy somos grandes amigos... Mirá lo que es la vida", reflexionó el Ruso, quien además de Huracán jugó en Newell's, Lanús, Aldosivi, y Banfield.

"Fue uno de los goles más importantes de mi carrera, porque era muy joven; de ahí me venden a Newell's. Fue una cosa maravillosa, impagable. Bueno, fijate: pasaron 50 años y estamos hablando de esto de nuevo. Son cosas que quedan grabadas para toda la vida", cerró el Ruso.

Tras el partido

Zubeldía: "Nos ganaron bien"

Osvaldo Zubeldía, el entrenador de Estudiantes aquel día, quien marcó un antes y un después en la entidad platese, dialogó con "La Nueva" tras la derrota ante Huracán.

"Nos ganaron bien. Creo que a mi equipo le falta armarse y estamos a diez días del cotejo con el Manchester (NdR: el partido de ida se jugó el 25/9/68 en La Bombonera)", dijo el entrenador.

"Hay hombres que recién retornan hoy, luego de una prolongada inactividad. Y puede que nos hayan perjudicado las dimensiones del campo; un poco chico. Pero no es excusa, eh. Le repito que nos ganaron bien", agregó Zubeldía.

En la actualidad, Ferlich recordó ese post partido desde su lugar.

"Nosotros escuchábamos los gritos de Zubeldía en el vestuario, no hablaba nadie más. Estaban como locos. Les dolió la derrota antes nosotros, lógico", dijo el Ruso.

La síntesis del partido

Jugado en Olimpo

-Huracán (1): Azcotía; Becchio, Rodríguez, Fiore, Solís; Ginder (capitán); Magagna (Correa), Lucero, Lliteras, De Nápoli y Ferlich. Director técnico: Alfredo Cortez.

-Estudiantes (0): Poletti; Aguirre Suárez, Medina, Malbernat (capitán), Pachamé, Madero; Ribaudo (Lavezzi), Bilardo, Conigliaro, Echecopar y Verón. Director Técnico: Osvaldo Zubeldía.

-Primer tiempo: no hubo goles.

-Segundo tiempo: gol de Ferlich (H), a los 12 minutos.

-Arbitro: Aurelio Bossolino.

-Recaudación: 5.6000.000 pesos.

El gol, en fotos



Origen: tiro libre de Vicente Rodríguez

(Fue a raíz de una infracción de Malbernat a Ferlich).



El 11 se perfila. Poletti sale a cortar

(La defensa albirroja jugó otra vez al offside).



Momento culminante: Ferlich va a rematar

(El ángulo es difícil y el golero lo achica aún más)



El 1-0 ya es realidad. Madero impotente

(Ferlich se dispone a iniciar la carrera del festejo).



¡Gol! El público pasa del asombro a la euforia

(Madero, recriminado, da excusas, Poletti sigue caído).



De Nápoli y Correa van tras el goleador

(Madero, Poletti. Y la pelota descansando en la red).