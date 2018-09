¿Quién es la artista bahiense que se multiplica en Buenos Aires?

Franco Pignol / fpignol@hotmail.com

La vida de un artista bahiense en Buenos Aires es lo más parecido a ir a 100km por hora en una autopista y sacar la cabeza afuera de la ventanilla. Como se mueve el paisaje, así de rápido ocurren las cosas.

No hay tiempo que perder.

“Buenos Aires es una caja de sorpresas porque te obliga a estar en movimiento constantemente a pesar de que a veces vivís un poco alterada porque las distancias son más extensas. Pero no parás nunca. Buenos Aires te obliga a eso, a no quedarte dormida. Donde te frenás, perdiste”, aclara Valentina Macri.

Ella es bailarina, actriz y cantante. Su formación es en danza clásica y canto, pero su pasión pasa por los musicales y se está dando cuenta que la actuación es algo que le apasiona también.

¿Por qué etiquetarse con una sola actividad si se puede elegir varias a la vez?

Sus recientes proyectos la encuentran formando parte del staff artísticos de “PJ Masks, héroes en pijamas”, un show interactivo infantil que es una licencia de Londres y está basada en la serie que transmitían por Disney Juniors.

“Es una producción gigante con efectos especiales, bailarines, acróbatas, excelente para los niños”, aclara Valentina.

Además, participa de la serie web “PH Musical” junto a Valeria Lynch y el periodista Daniel Gómez Rinaldi.

“En esa serie pude conocer lo que es estar en un estudio de grabación durante jornadas completas”, explica.

—¿Cuál fue la obra que más te marcó durante tu carrera en Buenos Aires?

—Nunca me olvido de mi primera obra “Phantom”, de Juan Rodó, que fue lo que me impulsó y me dio la oportunidad de irme a vivir a Buenos Aires. “La Granja” también me abrió muchas puertas y me hizo conocer todo el país. Sobre todo gente del medio, colegas y productores.

Su emoción en el Gran Rex

—De todos los escenarios que pisaste cuál fue el que más te gustó y por qué.

—Sin dudas el Gran Rex. Me acuerdo que durante el primer día que llegué iba caminando hasta llegar a los pasillos y de golpe salí al escenario y me emocioné. No podía creer la inmensidad de ese lugar, es imponente. Me sentí solita en el medio del escenario a sentir lo que era eso. Me acordaba que cuando era una nena mi mamá me llevaba a ver Chiquititas o Bandana y ahora yo estaba ahí arriba.

“También me gustó mucho un escenario de Chile, el Teatro Astral y el Auditorio de Belgrano, ambos con el proyecto `Adriana`. Son imponentes”, aclara.

—¿Qué referentes te han ayudado o enseñado en este último tiempo y de qué manera?

—Mis maestros, cada uno de ellos. De Bahía te puedo nombrar a Pablo Muñoz Barra, Liliana Martínez, Jorgelina Duca y toda mi familia. En Buenos Aires puedo nombrar a mis profes de canto, de urbano y hasta a mi profe de pilates. Todos ellos son mis referentes. Te enseñan a sentir más allá de la técnica de cada especialidad. Sobre todo a disfrutar de lo que hacés.

—¿Qué idea tenés en el horizonte?

—En algún momento me encantaría poder trabajar en el exterior. Si Dios lo permite me gustaría poder tener algún papel o protagonizar alguna obra. Ese es mi gran anhelo. Estuve a punto de hacerl en México a través de una producción de “Bella y Bestia”, pero luego por distintas cuestiones no se dio. Me gustaría tener una revancha.

—¿Buenos Aires te sigue seduciendo o quizás algún día vuelvas a Bahía?

—Bahía es mi lugar de origen, mi familia y mis amigas están allá. De todas maneras ahora siento que mi carrera está acá o en otro país.

Se viene la segunda temporada

“PH Musical” está por largar la segunda temporada en donde participa Valeria Lynch y el periodista Daniel Gómez Rinaldi. Aún no se subió a las redes pero se lanzará próximamente con la participación de Valentina.

Además forma parte te “PJ Masks” y se vienen muchas fechas en el país.

“Igual voy a seguir audicionando en todos los proyectos que estén al alcance”, concluyó.