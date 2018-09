Caso Saccoccia: “La pena va a ser ejemplar”, dijo el padre de la víctima

La madrugada del 10 de marzo, Facundo Saccoccia (17) regresaba a su casa en moto tras haber compartido una cena con amigos. En Rincón al 4100 fue embestido por un automovilista que se encontraba en estado de ebriedad y falleció como consecuencia de las graves heridas sufridas.

Desde ese momento su familia comenzó a exigir justicia y castigo para el responsable.

A poco de cumplirse seis meses de su deceso, el juicio oral en el que se analizará la conducta de Alexis Yuri Sturzenegger está cada vez más cerca.

En los últimos días el Tribunal en lo Criminal Nº 2, integrado por los jueces Eugenio Casas, Claudia Fortunatti y María Elena Baquedano, fue designado para llevar adelante el debate.

También se estableció que el 11 de octubre, a las 9, se realizará la audiencia preliminar.

Sturzenegger se encuentra imputado del delito de homicidio con dolo eventual.

“Es difícil sobrellevar esto, porque cuando llega una fecha así se nos viene el primer día a la cabeza. El día de mañana miraremos para atrás y diremos que no nos quedamos quietos e hicimos todo lo que pudimos”, asegura Santiago, padre del joven fallecido.

La conducta que el fiscal Juan Pablo Schmidt le imputa al automovilista prevé una pena de entre 8 y 25 años de cárcel.

Los familiares del joven fallecido exigieron que los legisladores le den prioridad al proyecto de tolerancia cero de alcohol al momento de manejar.



“Ese máximo siempre me va a resultar poco. Por eso, digo que la ley está desactualizada. Creemos que va a recibir la pena máxima, porque tanto para el fiscal como para nuestros abogados está demostrado el dolo eventual. Creemos que la pena va a ser ejemplar”, señala el hombre.

Sostiene que las declaraciones de testigos y el nivel de alcohol en sangre que presentaba el conductor del Peugeot 306 (1,31 gramos por litro) resultan fundamentales para apuntalar la acusación.

“La espera es lo peor, porque si bien todos te dicen que esto va encaminado, nosotros vemos que no pasa nada. Nos estamos manejando con los marcos legales, por lo que esperamos lograr el objetivo de que esta persona vaya presa”.

Santiago considera que las penas para los responsables de este tipo de hechos son bajas, aunque asegura que “se está trabajando para que eso mejore en todo el país, por lo que esperamos que se modifique".

"La gente hasta que no le pasa algo así, y me incluyo, no se da cuenta del país en el que vive", sigue diciendo.

Sturzenegger se encuentra en libertad y debe cumplir una serie de reglas de conductas impuestas por la justicia.

“Una persona en la cual confío me dijo que lo vio manejando, por lo que alertamos a las autoridades de Coronel Rosales. Esta persona se maneja con una impunidad terrible, como que no pasó nada y tan solo fue un accidente. Para nosotros no fue eso, sino un asesinato, por lo que vamos a hacer todo lo posible para que vaya preso”, finaliza diciendo.