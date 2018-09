El llanto de una médica del Hospital Posadas tras ser despedida

Una médica despedida del Hospital Posadas rompió en llanto durante una entrevista televisiva al cuestionar su despido de la entidad y consideró que "es muy doloroso" que las cesantías las decida "alguien que no conoce tu trabajo".

"Yo sé que puedo trabajar en otro lado. Me han ofrecido otros trabajos pero es el sentido de pertenencia, es el sentido de haber elegido la salud pública para trabajar, de siempre defender a sus pacientes", señaló Maria Carolina Mendiondou, médica del Hospital Posadas, al explicar su situación.

Cuando ofrecía una entrevista al canal C5N, la profesional rompió en llanto tras señalar que "están desvastano la salud pública así como la docente".

En ese contexto, la médica, del sector de Medicina Interna del Hospital Posadas, visiblemente emocionada, habló de "un destrato" y "una falta de ética" al producirse los despidos.

"Es muy doloroso que te arranque alguien que no te conoce, que no conoce tu trabajo, porque realmente no lo conoce. Eso es lo doloroso", sostuvo.

Médicos y gremios que agrupan a los profesiones que se desempeñan en el centro de Salud dependiente del Estado nacional advirtieron sobre la posible "paralización" del centro de salud y denunciaron que el objetivo del gobierno nacional es "recortar gastos", sin tener "interés en la salud".

Luego de los 40 despidos registrados este miércoles, que suman unos 200 en lo que va del año, los trabajadores confirmaron que mañana realizarán una protesta silenciosa en las inmediaciones del hospital para rechazar la reducción de personal y alertar sobre las dificultades de funcionamiento.

En ese contexto, la Sociedad Argentina de Pediatría manifestó su "profunda preocupación" por los despidos y confió en que el tema sea resuelto para que el centro asistencial recupere "su normal funcionamiento". Mediante un mensaje publicado en redes sociales la entidad expresó "su profunda preocupación frente a los recientes despidos de personal del equipo de salud en el hospital nacional profesor Alejandro Posadas". (NA y La Nueva.)