Ciber romances: máscaras y sombras

Un amigo sostiene que la conquista cara a cara parece estar pasada de moda y que ya en bares o boliches es muy difícil establecer relaciones. Ahora, los encuentros se facilitan con el empleo de las aplicaciones para conocer gente o de las redes sociales.

Estos comentarios se vienen sucediendo desde hace ya un tiempo. Escuchamos historias amorosas que nacieron por medio de las redes y que, luego de un tiempo, conformaron una familia. También historias al mejor estilo de las novelas románticas pero que cuando se preguntaba un poco más, resulta que jamás se conocieron personalmente, que todo es virtual.

Ese “mundo” virtual va desde mensajes y conversaciones, a compartir momentos cotidianos a toda hora del día o, incluso, a vivenciar experiencias sexuales íntimas.

Sin embargo, así como muchas personas logran establecer una relación estable por medio de las redes, también existen otras víctimas de engaños y que se desiluciones. Las identidades falsas abundan en las redes y no es tan fácil descubrirlas.

Según algunos estudios, el porcentaje de personas solteras que buscan pareja por internet es muy alto. El boom de las redes sociales y la globalización ha modificado la manera de relacionarnos, permitiéndonos conocer a mayor cantidad de gente con más facilidad y rapidez.

Seguramente, los ciber romances dan lugar a la imaginación. El problema para algunos comienza cuando el vínculo emocional crece, se hace muy fuerte y se busca concretar una relación física. No siempre hay coincidencias entre lo que se comparte vía chat o video llamada, con la realidad.

A veces, la máscara, o el personaje que algunos crean para conquistar por internet no coincide con la realidad. Esto no siempre implica mala intención. Pero la tecnología nos permite dejar en sombra todo aquello que creemos está demás a la hora del encuentro virtual.

Se planean encuentros fantásticos, momentos inolvidables que, probablemente, jamás sucedan, porque la imaginación o las fantasías, detrás del celular o la computadora, no reconocen limites. Las herramientas tecnológicas permiten que nuestras emociones se expresen de maneras muy variadas y diversas.

Entonces, ¿hasta dónde puede resultar favorable crear vínculos amorosos on line?

Como en la mayoría de los casos, encontramos personas que están a favor y otras que opinan lo contrario.

Las primeras encuentran que esta modalidad les facilita la forma de conocer y relacionarse con otras personas, ya que refieren ser muy tímidas a la hora de la conquista cara a cara. Para estas personas, las redes resultan ideales para relacionarse con otras personas y, a la vez, desarrollar nuevas habilidades sociales.

Están aquellas que cuentan que les resulta más fácil conocer a alguien por aplicaciones y establecer relaciones sin compromisos, que si tuvieran que hacerlo personalmente, porque se animan a establecer las pautas de esta clase de relación más fácilmente por mensaje, que personalmente.

Otras personas están en contra de esta modalidad para conocer gente. Algunas pasaron por la experiencia, pero les resultó engañosa o muy difícil de finalizar.

Lo cierto es que estas nuevas formas de establecer vínculos interpersonales, amistades o relaciones amorosas han llegado para quedarse. Podemos estar de acuerdo o no, pero no podemos ignorar que no siempre son seguras ni ideales. A veces las apariencias engañan.

Como conclusión, no se trata de suplantar las relaciones reales por las virtuales. Podemos explorar, aprender de estas nuevas formas de relacionarnos, pero sin olvidarnos que el encuentro real entre dos amantes seguirá siendo maravilloso siempre.