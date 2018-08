Vidal: "Si la ley no se vota, mañana me voy a sentir más aliviada"

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, se refirió esta mañana al debate que se lleva a cabo en el Senado sobre la legalización del aborto y volvió a ratificar su rechazo al proyecto de ley.

"Hay cuestiones que no se han trabajado en el proyecto de ley sobre el aborto que le van a plantear al Estado muchas dificultades. Si la ley no se vota, mañana me voy a sentir más aliviada", confesó Vidal en diálogo con radio Mitre.

La Gobernadora dio a conocer que trabajó para ver cómo se podía implementar el sistema en la provincia, pero "la ley que se planteó en Diputados tiene problemas de implementación que impactan en el sector público".

El mes pasado, y luego del primer tedeum del arzobispado de La Plata, monseñor Víctor Fernández, Vidal se dejó fotografiar junto a un militante "provida" mostrando el pañuelo celeste de la campaña "por las dos vidas".

Vidal admitió que es "imposible saber" el presupuesto que la provincia debería brindar a esta práctica y en caso de aprobarse no saben "con exactitud la cantidad de abortos clandestinos que hay".