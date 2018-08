Provincia Nueva: identidad propia y viabilidad para volver a pensar en grande

“Creo que es más fácil de lo que se cree. No hablo solo de la viabilidad, sino de la composición, porque no es un problema de diagramación territorial sino de una serie de variables. Tenemos una región bastante homogénea y eso permite una posibilidad grande de inserción de todos los que podrían considerarse parte de esa provincia”.

El doctor Hernán Silva habla del proyecto Provincia Nueva, un tema ligado a la creación de este medio por Enrique Julio, el 1 de agosto de 1898, donde bregaba por la conformación de una nueva región.

“La gente tiene que ser parte, para lo bueno y para lo malo. Porque no es solo decidir y aquí está uno de nuestros problemas”, agregó.

“Nos hemos acostumbrado a ser un país con una estructura donde el Estado era algo ajeno a nosotros y, de alguna manera, un proveedor. No es así, el Estado y los proveedores somos nosotros. Y también somos los que vamos a recibir, en la medida de que seamos adecuados proveedores. Por eso es importante esa homogeneidad a la hora de evaluar, con criterio pasado, presente y futuro, cuáles son las potencialidades que determinarán cuál es la zona que hace viable a una provincia”, sostuvo Silva.

“La ilusión de una nueva provincia no puede despegarse de una transformación de la unidad que nos integra, que es la Nación”, agregó el doctor Roberto Bustos Cara.

“Imagino un lugar de pertenencia y de reconocimiento porque la identidad siempre tiene dos partes, sin las cuales no existe. Yo me siento perteneciente, pero debe haber un reconocimiento de los otros”, comentó.

“De allí la necesidad de hacer una estrategia para alimentarse hacia adentro como sociedad construyendo esa idea y, al mismo tiempo, buscar hacia afuera la estrategia que lleve a un reconocimiento con integración”, afirmó.

Bustos Cara dijo que se trata de un lugar de pertenencia que sea capaz de proyectarse y de construir viviendo en un lugar donde lo cultural, que se distribuye en toda la región, nos represente y que las políticas, educativas y demás sean elaboradas en función de un interés local.

Tras un relanzamiento a principios de este siglo, que con el paso del tiempo fue perdiendo fuerza, la propuesta de Provincia Nueva ha vuelto a ganar espacios en los últimos meses.

“El proyecto ha sido una cuestión permanente de Bahía Blanca por su ubicación geográfica, por su tradición histórica y por su relación política en cuanto a la estructura de lo que sido sucesivamente la organización nacional. Todo eso influyó, para bien y para mal, en el desenvolvimiento de nuestra ciudad”, afirmó Silva.

“Para bien porque, de alguna manera, es la Bahía Blanca que heredamos hoy, y para mal porque ha tenido muchas frustraciones a lo largo del desarrollo histórico, especialmente por una situación híbrida en la que se ha encontrado. Es la puerta de la Patagonia, pero no es la Patagonia; es provincia de Buenos Aires, pero vive el margen de lo que es la provincia de Buenos Aires; se pensó en ella como capital de la provincia, pero los destinos políticos hicieron que se inventara La Plata cerca de Buenos Aires para seguirla manejando desde Buenos Aires, capital de la Nación luego del 80 (NdR: 1880)”, dijo.

Silva recordó que, a fines de siglo XIX, La Plata fue llamada la Necrópolis de vivos. ¿Quienes eran los vivos? “Los políticos que iban el lunes o el martes a La Plata y volvían el jueves y los fines de semana la ciudad estaba muerta. Fue una creación artificial. Lo cierto es que Bahía Blanca no tiene demasiado que ver con La Plata”, contó.

“Somos una ciudad que ha crecido mucho y que tiene una base electoral importante si la comparamos con otras provincias, pero dentro de la nuestra, donde hay partidos que se limitan únicamente por calles que tienen como 3 millones de habitantes, evidentemente ninguna de las dos grandes ciudades bonaerenses, como Mar del Plata o Bahía Blanca, tienen importancia desde ese punto de vista; es decir, el electoral”, aclaró.

“Ahí se juegan muchos temas. Uno que siempre estuvo presente, el de las potencialidades de Bahía Blanca, desde la Liverpool del sur, como se la llamaba y la ciudad de los puertos, donde los principales referentes de la época, como (Estanislao) Zeballos, hablaron así de ella, incluso en el exterior. Y la Bahía Blanca actual, con todas sus idas y vueltas en ese vínculo que incluso la hace muy particular, propia y autosuficiente, pero también tributaria. Es decir, no tiene la necesaria autonomía como para planificar su desarrollo y tener aspiraciones, pero su desenvolvimiento viene en función de políticas extrañas a la ciudad y a la zona”, describió Silva.

“Vale aquí destacar dos aspectos”, expresó Bustos Cara. “Uno está ligado a la identidad y a la necesidad de saberse perteneciente a un lugar. Y esa es una construcción cultural que lleva tiempo, que es necesario alimentar e imaginar, porque es la base de un territorio. El hombre es un ser territorial, construye y abre sus espacios donde, con un cierto grado de autonomía, debe definir cuál será ese espacio”, agregó.

“Aquí no se ha trabajado en la construcción de una identidad territorial, sea regional o provincial. A veces mezclo el término regional con la idea de una nueva provincia, porque una región puede significar un cierto grado de autonomía. Muchos de los ensayos que se han hecho se refieren, justamente, al intento de regionalizar nuestra provincia”, aseveró.

“No se puede hablar de Provincia Nueva, de proyecto de región o de la ley de Desarrollo del Sudoeste Bonaerense sin considerar un componente que es cultural, viendo a la cultura como algo que nos conforma y da forma a nuestras relaciones particulares en un lugar y en un tiempo específico. Hemos hecho poco en este sentido”, explicó.

Bustos Cara sostuvo que la ley del SOB se refiere sólo a lo productivo y a la redistribución de fondos de subsidios, pero no contiene un trabajo en un sentido cultural. “No digo que no sea importante el aspecto económico que da sustento a una vida colectiva, sino que si no existe un componente cultural no se puede avanzar”, aclaró.

“El otro punto es que no supimos construir una autonomía que genere la posibilidad de producir estrategias territoriales propias; esto es, un posicionamiento firme sobre lo local y lo regional. Casi siempre hemos estado desarrollándonos en términos territoriales y económicos en función de las estrategias de otros”, indicó.

“Hace unos días se hizo una reunión importante en nuestro puerto por la articulación con Vaca Muerta y ese motor enorme de producción que es el petróleo. Sorprendió, y muy bien, porque (el gobernador Jorge) Sapag trazó la estrategia en la exposición, pero eran sus planes, no los de Bahía Blanca y tenían, claro, una perspectiva diferente. No es una crítica a Neuquén, sino una autocrítica por lo que no hicimos nosotros.

“Estamos en las estrategias territoriales de otras provincias, de la Nación y, sobre todo, del exterior a través de nuestro puerto, pero cuando miramos la relación puerto-ciudad, o puerto territorio, encontramos las debilidades, los conflictos y demás, que hace que esas tensiones territoriales no den fruto a una organización medianamente autónoma”.

—¿Cómo se construye autonomía?

—RBC: Es un proceso largo. Hay una producción intelectual a la cual uno recurre, pero no existe una sistematicidad, porque no hay un proyecto detrás que articule esa construcción, ya sea desde la universidad, desde el sistema educativo o desde el resto de las instituciones. Creo que el mejor ejemplo que no se construyó una identidad que vaya más allá de la ciudad son las fragmentaciones y las oposiciones en relación a los partidos del entorno de Bahía Blanca.

“Lo vimos claramente cuando se lanzó el Corredor Productivo y Bahía Blanca no aparecía. Esto demuestra que no existe una coherencia y una fuerza del conjunto social regional que, de haberse manifestado, no hubiera permitido algo así”.

—HS: Hay que partir desde lo humano hacia los demás factores. Creo que el ejemplo principal estuvo dado. En su momento planteé la segunda Bahía Blanca y, curiosamente, se puso de moda cuando Jaime Linares era intendente y habló de la tercera Bahía Blanca. Planteé que sobre, el 80, hubo una refundación no formal de Bahía Blanca como consecuencia de una serie de factores que la dinamizaron y la potenciaron, como la Conquista del Desierto, ferrocarriles, alambrados, desarrollo agropecuario, inmigración, puerto, centro de exportación y otros que potenciaron el desarrollo demográfico de la zona. Esto provocó una refundación que, sumado a una filosofía, que era el positivismo, centraba a Bahía Blanca en esa imagen.

“Pero de eso, de quiénes fuimos, nos olvidamos. Cuando me dicen que la Argentina es un país en vías de desarrollo yo digo que no; la Argentina es un país en decadencia, porque nosotros estuvimos entre las principales naciones y, en esa época del positivismo, había el mismo sentido de destino manifiesto que tenía Estados Unidos.

“Esa segunda Bahía Blanca fue la base del desenvolvimiento, en un momento en que se estaban discutiendo también los nuevos territorios, porque el tema de nuevas provincias está vinculado a cómo se articulaban estas zonas. Incluso, los enfrentamientos de los distintos sectores de Río Negro, La Pampa y del Chubut, por dónde iban a estar las capitales y demás. Es la época de buscar una identidad que, luego, empieza a enquistarse y, más tarde, a diluirse.

“¿Por qué a enquistarse? Porque la misma idea de la nueva provincia surge de una consideración de propia potencialidad y de tener una característica propia de región y de una vinculación con una zona que, entonces, se estaba organizando y estructurando y se sentía parte de ese todo. Pero con el tiempo se diluyó por ser intermedia que no consiguió, ni consigue, consolidar su rol. Y que además no la dejan hacerlo”.

“El ejemplo de una provincia cuya capital no es la ciudad económicamente más importante es algo bueno. Si algo ha pasado en esta evolución es que Bahía Blanca concentró, en relación a la región, todo el poder de decisión. Fue una suerte de olvido hacia el resto. Antes estaban los ferrocarriles, que integraban, pero hoy se encuentran solo las rutas”, dijo Bustos Cara.

“Quizás no habría que hablar tan directamente de Bahía Blanca. ¿Cómo se llamaría una provincia del SOB? ¿Bahía Blanca? Genera un problema, porque las palabras tienen su peso”, agregó. “La pregunta (NdR: ¿qué le daría Provincia Nueva a Bahía Blanca?) es incómoda. Porque no es darle a Bahía Blanca, sino algo nuevo que une a un territorio por una necesidad de administrar y de administrarse su propio espacio de existencia, más allá de que el motor económico esté acá”, comentó.

“Coincido en que la cuestión nos excede”, agregó Silva. “Así como en los ochenta podría plantearse esto desde la perspectiva de Bahía Blanca como un gran centro de intervinculación zonal, hoy creo que tiene que plantearse desde la perspectiva nacional. Incluso, si existe un replanteo no es justamente por nuestra ciudad, sino para responder a una pregunta: ¿Qué hacemos con la provincia de Buenos Aires?”, sostuvo.

“Tenemos una gran distorsión. Es absurdo tener una provincia más grande que muchos Estados europeos, donde se toman decisiones concentradas en un entorno de otra ciudad, porque ni siquiera es un entorno propio de la provincia. No me referiría a la creación de una nueva provincia vinculada al sudoeste bonaerense; quizás habría que hacerlo desde la visión de la Nación”, comentó Silva.

“La creación de Provincia Nueva es una ilusión. En realidad, porque Bahía Blanca no escapa a esa desilusión argentina sobre el desarrollo”, dijo Bustos Cara.

“Lo real es que Bahía Blanca dejó de crecer, al margen de que uno crea que fue así, sino que absorbió población del entorno interior, dejando un vacío en muchos casos. Y tampoco creció en lo demográfico, más acentuado aún si lo comparamos con otras áreas como Neuquén. Por eso el peso nuestro es limitado”, agregó.

“¿Cómo imagino a Provincia Nueva? Como un área integrada que sea capaz de, nuevamente, ilusionarse con un crecimiento. La idea es que la gente no se vaya porque encontró respuestas a su desarrollo y desde aquí tiene proyección nacional e internacional. En alguna medida, el puerto hace eso, pero en ciertas etapas se transforma en un enclave que realiza muchos esfuerzos por integrarse y no siempre lo logra”, aseguró.

“La cuestión está en el Gran Buenos Aires y qué hacer con ese fenómeno tan distorsionado y tan distorsionante, a tal punto que también lo es por la representación de los ciudadanos”, dijo.

