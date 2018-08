El mundo del deporte saludó a Manu tras el anuncio de su retiro

El bahiense Manu Ginobili anunció hoy su retiro del básquet y en las redes sociales el mundo del deporte hizo eco de la noticia que emocionó a todos.

"Con una gran mezcla de emociones les cuento que decidí retirarme del básquet. ENORME GRATITUD para mi familia, amigos, compañeros, DTs, staff, aficionados y todos los que fueron parte de mi vida en estos 23 años. Fue un viaje fabuloso que superó cualquier tipo de sueño", escribió Manu en su cuenta de Twitter.

Compañeros del crack argentino, figuras del básquet mundial, futbolistas, tenistas e instituciones deportivas, entre otros, se expresaron a través de la red social y le dejaron su saludo al bahiense.

One of the all time greats. Fearless, funny, compassionate and competitive as hell. Thank you Manu! https://t.co/eZ61cWRvGb

THANK YOU for absolutely everything you have done for basketball. A role model for all of us that love this wonderful sport. Fortunate to have shared locker room with you the last 2 years.#GraciasManu pic.twitter.com/HBJDvjIw2j