River: qué resolvió la Conmebol por la mala incorporación de Zuculini

La Conmebol publicó esta madrugada un comunicado para informar que River no recibirá ninguna sanción por la mala inclusión de Bruno Zuculini en los siete partidos que el club disputó en la presente edición de la Copa Libertadores.

De todas formas, el futbolista deberá cumplir con las dos fechas de suspensión.

El organismo confirmó que Zuculini "mantiene vigente una suspensión por 2 (dos) partidos" y señaló que "por un error administrativo, se omitió incluir al citado jugador" tras una consulta de River en febrero pasado.

"En fecha 23 de agosto de 2018, la Unidad Disciplinaria, corroboró que el jugador Bruno Zuculini, actualmente prestando sus servicios al Club Atlético River Plate, mantiene vigente una suspensión por 2 (dos) partidos", explicó en el comunicado.

"Por tanto, la misma deberá cumplirse en los siguientes partidos a disputarse en la presente edición de la Competición, o en su defecto se extenderá a la siguiente competición de la misma categoría conforme al Reglamento Disciplinario de la Conmebol", continuó.

El escrito indicó además: "Asimismo, en fecha 12 de febrero del corriente año, en respuesta a una consulta del Club Atlético River Plate, por un error administrativo, se omitió incluir al citado jugador como suspendido por 2 (dos) partidos".

Conforme a los informes de partidos remitidos por la Dirección de Competiciones de la Conmebol, confirmamos que el citado jugador disputó los siguientes partidos: - 28 de febrero de 2018, Flamengo vs. River Plate - 05 de abril de 2018, River Plate vs. Independiente Santa Fe - 19 de abril de 2018, Emelec vs. River Plate - 26 de abril de 2018, River Plate vs. Emelec - 3 de mayo de 2018, Independiente de Santa Fe vs. River Plate - 23 de mayo de 2018, River Plate vs. Flamengo - 9 de agosto de 2018, Racing vs. River Plate"

En tanto, señaló: "Atendiendo a lo dispuesto en el Artículo 19.3 del Reglamento Disciplinario de la Conmebol, en los casos de alineación indebida de un jugador, ésta se aplicará únicamente si el equipo contrario interpone una reclamación oficial en el plazo de veinticuatro (24) horas una vez finalizado el encuentro".

"En ese sentido, ningún club que disputó los partidos citados precedentemente ejerció ese derecho quedando confirmados los resultados de los citados partidos", culminó el comunicado.

Según se informó ayer, el 28 de agosto del 2013, Zuculini fue expulsado en Racing frente a Lanús, por insultar al árbitro, en la Copa Sudamericana y le dieron cuatro fechas de suspensión, pero con la amnistía de 2016, quedó en dos, como consta en un documento de la Conmebol que envió en febrero de 2016 a todas las asociaciones miembro.

En la actual Copa Libertadores, Zuculini firmó planilla en los citados siete partidos del "Millonario", pero como Conmebol da un plazo de 24 horas para hacer el reclamo, ninguno de esos equipos lo ejecutó, por lo que no podrían dárselo por perdido.

El artículo 19, no obstante, en su inciso 3, aclara que Conmebol puede iniciar una actuación de oficio por la posible mala inclusión de Zuculini, aunque no detalla qué sanciones existirían.

Octavos

River empató 0-0 con Racing en el partido de ida que se disputó en Avellaneda.

La revancha será el próximo miércoles en el Monumental. Se medirán a partir de las 19:30. (NA, TyC Sports y La Nueva.)