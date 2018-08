Fondo sojero: analizan acciones para evitar que se pierdan $ 61 millones para la región

Juan Ignacio Schwerdt / jschwerdt@lanueva.com

Un tema clave ocupará gran parte de la agenda de los intendentes esta semana: el Fondo Sojero. No es para menos, ya que si no hay marcha atrás con el ajuste que decidió días atrás el presidente Mauricio Macri, los municipios de la Sexta Sección perderán más de 61 millones de pesos que tenían proyectado recibir hasta fin de año.

Las estrategias de jefes comunales oficialistas y opositores marchan por ahora por carriles separados: mientras los primeros minimizan el impacto de la medida pero por lo bajo ya están negociando una compensación por los fondos perdidos, los segundos se alinean para avanzar con la Defensoría del Pueblo y la Justicia para voltear el Decreto de Necesidad y Urgencia 756/18 que firmó el primer mandatario.

Igualmente, todos reconocen que el impacto de la medida en los presupuestos será importante e implicará suspender pequeñas obras urbanas valiosas para sus comunidades.

“Que nos quiten este fondo es una barbaridad. Este recorte viene a complicar aún más a los municipios”, señaló el concejal vecinalista Guillermo Salim, habitual vocero del intendente Carlos Sánchez, de Tres Arroyos.

Ese distrito tenía previsto recibir este año 10,5 millones de pesos del Fondo Sojero, pero se tendrá que conformar con 6,6 millones.

“Esos más de 10 millones que ahora le recortan al financiamiento de los municipios, provenientes de las retenciones a la soja, es una pequeña parte de los más de 700 millones de pesos que Tres Arroyos aporta por año a las arcas del Estado por ese concepto”, recordó.

El intendente de Monte Hermoso, Marcos Fernández, dijo que utilizaba el fondo –unos 3 millones de pesos- para “obras de infraestructura totalmente útiles para la comunidad, comprar materiales en los comercios locales y contratar mano de obra local”.

Elípticamente, le contestó al propio presidente Mauricio Macri, quien el viernes dijo que sabía que varios intendentes habían utilizado el Fondo Sojero para “gasto corriente”.

“El fondo sojero es un recurso importante para todos los municipios del país sin distinción de color político. Es muy lamentable que nos lo saquen, porque los municipios somos el primer eslabón en la cadena de dar soluciones a las familias”, disparó.

Fernández dijo que el gobierno es contradictorio en el manejo de fondos públicos.

“En su momento redujeron el Fondo Sojero y compensaron la pérdida creando el Fondo de Infraestructura Municipal (FIM), que provenía del endeudamiento en dólares. Este año, como la Provincia no se puede endeudar más, se cayó el FIM… y ahora también nos sacan lo que quedaba del Fondo Sojero”, describió.

“Siempre perdemos las comunas”, añadió.

Este año desapareció el Fondo de Infraestructura, y el año pasado había desaparecido el Fondo de Seguridad. También se recortan las obras públicas en Tres Arroyos, financiadas por Provincia o por Nación, las cuales están totalmente paradas o rescindidas por falta de pago. Hay un montón de programas sociales y de salud que están siendo discontinuados”, describió Guillermo Salim

El secretario de Economía de Villarino, Leonel Balducci, dijo a La Nueva. que el recorte resulta “complicado” para su comuna, dada la dependencia que tienen los municipios chicos de los fondos coparticipables.

“La posibilidad de absorber estos impactos con recaudación propia es muy baja. Entonces (la quita) nos pega mucho”, dijo.

También dijo que el Tribunal de Cuentas nunca objetó la forma en que su comuna gasta el Fondo Sojero.

“Lo usamos en un 70%, aproximadamente, para obras, como mantenimiento de hospitales y edificios municipales, y algo de cloacas. Y el resto para compra de maquinarias mediante leasing. Ahora la parte de obras no se hará, pero las cuotas del leasing hay que seguir pagándolas”, describió.

El viernes pasado se supo que el presidente del PJ bonaerense, Gustavo Menéndez, tiene previsto reunir a los intendentes peronistas a partir de esta semana para evaluar los pasos a seguir. La idea –dejó trascender- es “hacer una movida grande en todo el país”.

Entre mañana y pasado se desarrollarán las reuniones de los líderes justicialistas de cada sección. La idea, al menos por ahora, es recurrir a la Justicia para dar de baja el decreto de Macri, algo que también harían gobernadores de otras provincias.

Uno de los jefes comunales de la región que ya está instalado en Buenos Aires por este tema es el intendente de Saavedra, Hugo Corvatta. Consultado por La Nueva., dijo que por ahora mantendrá cautela en sus declaraciones.

Días atrás, al enterarse de la medida, el jefe comunal saavedrense la había calificado como "una irresponsabilidad absoluta", ya que no hubo consulta previa a los jefes comunales.

"Son fondos que ya estaban presupuestados. Esto es un gran inconveniente", había dicho.

La eliminación del Fondo Sojero implica un recorte para los 22 distritos de la Sexta Sección Electoral, de aquí a fin de año, de 61 millones de pesos. El partido más perjudicado será Bahía Blanca: el ajuste rondará los 8,6 millones de pesos.

En el resto de los municipios de la región el recorte también será significativo. Para lo que resta de 2018 la merma irá desde los 4,7 millones de pesos (es el caso de Coronel Suárez) hasta casi 800 mil pesos (Pellegrini).

Los de Cambiemos, calmados

Entre los jefes comunales oficialistas hay una tensa calma. Aunque reconocen que la medida tendrá impacto en las cuentas municipales, creen que podrían llegar a obtener algún tipo de compensación. Así lo confirmó el jefe comunal de Adolfo Alsina e integrante de la mesa directiva del Foro de Intendentes de Cambiemos, David Hirtz.

“Lo que vamos a hacer los intendentes es una evaluación sobre cuánto impacta (la quita) en el ejercicio y como impactaría en la elaboración del próximo ejercicio económico 2019”, describió.

Hirtz dijo que, en su caso, este año perdería unos 2 millones de pesos.

“Si bien no es un monto que vaya a desbalancear las cuentas, como ya venimos con dificultades financieras y económicas la eliminación del fondo nos complica un poco. Sobre todo, porque lo teníamos afectado a los pagos de las cuotas del leasing por maquinarias e insumos para el hospital”, refirió.

El intendente de Puan, Facundo Castelli, dijo que confía en recibir esa compensación, que en el caso su distrito ascendería a unos dos millones de pesos.

“Más allá de que (la quita) se compensa en principio con los aumentos de la coparticipación, ya que ha venido más de lo presupuestado en algunos meses, tendremos reuniones con Economía y esto va a ser compensado de alguna manera en lo que va de acá a fin de año", expresó Castelli.

En el caso de que no haya compensación –agregó-, se resentirán “pequeñas obras como cordón cuneta, bacheo y algún arreglo de calles”.

Lo usábamos para pequeñas obras, mantenimiento de edificios públicos y reparaciones. Preocupa la tendencia que hay de recortar los presupuestos municipales", manifestó Ezequiel Gabella.

La misma cautela mostró el titular de la secretaría de Hacienda de Patagones, Ricardo Tellería.

“Debemos tener cautela, porque todavía no tuvimos una comunicación de la Provincia para saber cómo se va a implementar la medida”, explicó.

De todas formas, reconoció que si se concreta la quita el impacto –unos 6 millones de pesos- sería “importante”.

La contadora Silvana Weimann, secretaria de Hacienda de Coronel Suárez, aseguró por su parte que la quita del Fondo Sojero (unos 4 millones, en el caso de su distrito) no será un dolor de cabeza para el distrito.

“Nos faltaba percibir un 33% del fondo, pero no teníamos obras afectadas ya comenzadas”, señaló.

El fondo había sido creado por la expresidenta Cristina Fernández en 2009, en pleno conflicto con el sector agropecuario, a fin de contraatacar a los referentes rurales que denunciaban que nadie sabía a dónde iba a parar las retenciones a las exportaciones.

El intendente de Coronel Dorrego, Raúl Reyes, relativizó por su parte las consecuencias de la eliminación del denominado Fondo Sojero.

Según dijo, desde que gobierna Cambiemos este y otros distritos del país ha recibido “mucho más dinero” del que llegaba durante las anteriores gestiones provinciales y nacionales.

“Este es un esfuerzo que todos debemos hacer para contribuir a la reducción del déficit (fiscal)”, dijo Reyes al justificar la medida dispuesta por el presidente Mauricio Macri.

El secretario de Gobierno de Tornquist, Ezequiel Gabella, reconoció que la quita del fondo es “un definanciamiento para el municipio”.

“Lo usábamos para pequeñas obras, mantenimiento de edificios públicos y reparaciones. Preocupa la tendencia que hay de recortar los presupuestos municipales", manifestó.