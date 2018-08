Para Miguel Agüero,  “hubo un reconocimiento histórico”

El regreso a la ciudad de Miguel Agüero, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Bahía Blanca, abrió nuevos canales de diálogo con el Poder Ejecutivo que comanda el intendente Héctor Gay y posibilitó el arribo a un acuerdo y el regreso a las actividades de los trabajadores.

Para el dirigente gremial, “lo más importante de todo esto es que hubo un reconocimiento histórico el hecho de entender que había una falencia a nivel estructural edilicia que ponía en riesgo la vida del trabajador. Más allá de las hipótesis del conflicto de lo gremial, existía una entidad como el Ministerio de Trabajo que realmente fue, supervisó, vio y constató que realmente existía esta posibilidad y lo plasmó en acta”.

“A partir de ahí se empezaron a suscitar diferentes situaciones en diferentes lugares de las delegaciones, que fue el epicentro de este conflicto. Había diferentes posturas y una inflexibilidad de ambas partes que no permitía llegar a un acuerdo”, agregó.

Sobre la solución al conflicto, Agüero detalló que “al ponerme al frente del Sindicato se abrió un nuevo canal de diálogo con el intendente donde lo más importante fue reconocer la problemática y que existía riesgo de vida para el trabajador”.

“Entendiendo esas dos cosas, lo restante fue mucho más fácil y por eso es que el se pudo plasmar esta situación y sobretodo empezar a poner cuales son las prioridades, con un nuevo elemento que no estaba pautado y pensado que fueron los diferentes cortes de gas”.

Y dejó en claro que la situación de Defensa Civil es la prioridad N° 1: “Cuando hay catástrofeS, eventos o accidentes donde tienen intervención, los trabajadores necesitan ducharse ya que están de guardia casi 24 horas, por lo que hay cuestiones que se tienen que desarrollar ya que donde están con el gas cortado justamente no se puede hacer y deben irse a sus domicilios particulares. Eso la ART no te lo cubre. O si vas en un vehículo y tenés un accidente será todo un problema”, detalló.

Al mismo tiempo, Agüero sostuvo que el conflicto se dio mayoritariamente por la situación económica que vive el país.

“Lógicamente el plan de acción que se pensaba implementar no se logró llevar a cabo en tiempo y forma netamente por políticas de Estado, como por ejemplo que estábamos atados a un presupuesto o que no estaba previsto. Por ejemplo había un presupuesto que bajaba Provincia y no era mayor al 15 por ciento y luego se disparó todo, pr lo que la puesta en valor de los edificios es lo que vas dejando de lado ya que la prioridad es la ayuda o acción social al contribuyente. Estos vaivenes de la Argentina es la que termina provocando este conflicto”.

“También esto pasó con la parte vehicular, porque este tema estaba desarrollado en 2016 cuando tuvimos una reunión con el intendente y nos dijo que, tras hacer un relevamiento, constató que había muchos vehículos que ya no podían circular y su intención era cambiarlos. Incluso señaló que se trataba de 3 regadores, 2 camiones volcadores y una pala, entre otros. En aquel entonces se pidió un lissing aunque fue negado por el Banco Provincia, entonces, esa solución tardó dos años”, agregó.

Por esto, es que Agüero celebró el nuevo préstamo de $50 millones que recibirá el municipio para cambiar maquinarias y vehículos en mal estado.

“Son cuestiones que tienen que ver con la burocracia que no permitieron que se hagan en tiempo en forma. De todos modos, había que ser claro de que al haber riesgo de vida, debía solucionarlo de manera instantánea, sobre todo porque hay dos contralor, uno que tiene que ver con la UTN, en un acuerdo marco que hubo, y lógicamente de quienes hicieron el relevamiento que fue el Ministerio de Trabajo de la Provincia. Eso, más la parte técnica del Sindicato y del Ejecutivo se va a hacer una mesa donde se va a dar prioridades a todas las actas de constatación del Ministerio de trabajo”, expresó.

El dirigente gremial señaló que desde el “los trabajadores están todos en funciones, aunque no sé cuando se dará la reunión de la mesa. Estimamos que será . No obstante no participará el sector gremial sino los profesionales que puedan discutir estas falencias que aún permanecen”.

“Esto es un reconocimiento histórico, porque ya ocurría desde antes de que llegara este Poder Ejecutivo. No obstante, desde 2016 pedíamos que la paritaria de monitoreo se vaya modificando y se actúe en consecuencia. Lo más importante ahora es darle tranquilidad al bahiense de que va a volver todo a la normalidad y en caso, como secretario general de los municipales, darle tranquilidad a los trabajadores de que no va a haber perjuicio de esta situación”, comentó.

Por último, aseguró que “el vecino tiene muy buena relación en el día a día con el trabajador municipal. Quizás algunos quisieron hacerlos jugar en contra, pero el enojo de que el trabajador municipal es un vago es como una leyenda urbana. No lo comparto y no lo creo y si hacen una consulta y preguntas en una catástrofe quien querés que te atienda todos van a decir Defensa Civil y en un accidente todos van a querer ir al Hospital Municipal. El motor principal de esta comuna lo generan los administrativos de la sede central de calle Alsina. Ellos silenciosamente no son vistos, pero están todos los que preparan lo necesario para que la ciudad camine”.

El diálogo con el intendente

1

“Con el intendente tuvimos una charla telefónica por cuestiones de agenda de él y porque nos corría el tiempo”, contó Agüero.

2

“En el acuerdo también figura que si existe un lugar donde hay peligro no puede estar el trabajador y ahí trabajará la mesa técnica”, detalló el dirigente.

3

“Quedó planteado de que nos vamos a sentar, aunque una vez que cada uno esté más tranquilos con nuestras obligaciones”, cerró.