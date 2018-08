¿Querés saber cómo se transformó Thiago en Superhéroe?

Anahí González

Mañana, a las 17, en el Bahía Blanca Plaza Shopping, Thiago Cornago presentará su libro "Las Aventuras de Super T", donde narra a través de un personaje ilustrado cómo logró vencer a La Maldita Papa, una cruel villana que el doctor detectó en su panza cuando tenía 6 años.

Thiago invita a los chicos a asistir vestidos de superhéroes para pasar una super-tarde. Además de conocer la historia podrán pintar, dibujar y sacarse muchas fotos.

El libro nació por iniciativa del propio Thiago quien quiso compartir su experiencia con otros niños que, como él, estuvieran pasando o hubieran pasado por una situación tan difícil como la que le tocó vivir desde 2016.

Ese año recibió una noticia que cambió su vida. Debía combatir un neuroblastoma retroperitoneal para recuperar la salud.

De todas las maneras que tenía de transitar la adversidad, Thiago eligió hacerse fuerte en el amor de sus afectos y en el arte.

Escribió un diario personal, de puño y letra, donde contó todo lo que le iba pasando. Allí pegó fotos de las intervenciones y estudios médicos, de los paseos, regalos, visitas y mensajes de sus amiguitos y "seños" de La Inmaculada -su colegio- y de sus seres queridos.

Fue atendido en el Hospital Italiano de Buenos Aires donde afrontó sesiones de quimioterapia, cirugías y hasta un autotrasplante de médula.

Nunca bajó los brazos.

Su tía Melisa Mazzuchelli le dijo “¡Sos un Superhéroe!” Y él no tardó en dibujarse. Capa, remera a rayas blancas y rojas -es fan de River Plate- antifaz y una estrella amarilla en el pecho.

Así nació Super T.

El libro

Tras pasar por esta experiencia Thiago le dijo a su mamá, Florencia, que quería ir a los hospitales a mostrar si libro a otros chicos. A ella le fascinó la propuesta y empezó a buscar el modo de concretarla.

Entonces nació la idea de crear una versión reducida del libro de Thiago para donarla a los hospitales con pacientes oncológicos y multiplicar el mensaje.

La puesta en marcha de este proyecto contó con muchos aliados y entusiastas de distintas disciplinas: una ilustradora, dos diseñadoras gráficas, una psicopedagoga, un comunicador audiovisual y una comunicadora social (quien escribe).

Luego, la entidad AyudaLe facilitó el contacto con Felipe Rodríguez, quien es co fundador de la plataforma web Propagar Ideas. Él se sumó , a distancia -vive en La Plata- en el diseño de la campaña virtual que permitió recaudar los fondos necesarios para imprimir más de mil ejemplares.

La campaña fue tan exitosa que en dos horas ya se había alcanzado el objetivo.

Los libros se donarán a los hospitales Italiano, Garrahan y al Club de Los Peladitos, de Buenos Aires y a los hospitales Italiano y Penna, de nuestra ciudad.

Mamá, feliz

“Estoy muy feliz porque este proyecto que empezó como algo muy sencillo, terminó convirtiéndose en algo enorme, con mucha gente que colaboró y se unió a este equipo de trabajo tan lindo”, dijo.

“Estoy muy agradecida con la cantidad de personas que hicieron posible que este libro se pueda imprimir. No veo la hora de ir a los hospitales y regalárselo a los nenes”, expresó.

Contó que ya la contactó mucha gente que tiene a algún familiar o conocido que está pasando o que pasó por lo mismo que Thiago y a quienes Super T les da mucha esperanza.

“Este proyecto se hizo con mucho amor. Nuestro objetivo es que los nenes puedan transformar sus miedos, dolor, enojo, en poderes, lucha, esperanza. Todos podemos ser un superhéroe”, dijo.

La motivadora

Melisa Mazzuchelli, tía y motivadora de Super T, expresó su sentir.

“La de Thiago fue una noticia muy dura, pero como familia nos unió mucho más, y ese dolor había que transformarlo en esperanza", dijo.

"Un día, estando Thiago en Buenos Aires, en pleno tratamiento, le dije que era muy fuerte, que para mí tenía “poderes” y le propuse que se diseñara su traje de superhéroe, porque estaba convirtiéndose en uno”, recordó.

Enseguida le llegó la foto con el dibujo y un audio con todos los detalles del traje.

"Su entusiasmo me emocionó e inspiró a crear a Super T, un pequeño gigante que con su hermosa sonrisa y su fuerza nos enseñó a nunca bajar los brazos y a valorar cada minuto de la vida”, compartió.

Ilustrar la esperanza

Rocío Pensado, encargada de ilustrar a Super T, contó cómo se acercó al proyecto.

“Dada las circunstancias por las cuáles estaban atravesando Thiago y su familia, todos; tanto familiares como amigos queríamos estar con ellos, colaborar, ayudar, contener", dijo.

“Cuando Flor me mostró el proyecto y me pidió que lo ilustrara fue una gran alegría y temor a la vez por no saber si cumpliría con sus expectativas. Lo tomé con entusiasmo, gratitud y ¡con todo el amor del mundo!”, dijo.

Para ella, lo más lindo fue participar de una obra de generosidad tal que sólo en el alma de un niño existe.

“Fue maravilloso darle vida a estos pequeños grandes personajes, dibujando cada una de sus palabras y tratando de transmitir sus emociones”, añadió.

“Desde lo personal me permitió volver a hacer algo que me apasiona y a través de cada trazo ayudar a los demás a transitar distintos momentos de la vida", expresó agradecida por poder aportar su granito de arena en este universo de amor.

Su deseo es que este libro llegue a muchos niños y que sientan, como dice Super T, que 'El amor todo lo puede, que nada es imposible, que esto es sólo el comienzo.

Puente de letras

Vanina Mertian es psicopedagoga, por lo que su aporte y mirada fueron esenciales para discernir cómo trasmitir el mensaje de la manera más adecuada teniendo en cuenta que iba a ser recibido por niños que se encuentran atravesando una situación muy especial.

Su marido, el comunicador audiovisual Ignacio “Nacho” García Montero realizó un video de difusión que se compartió en la campaña y en las redes sociales y contó con la voz de Thiago.

Juntos, contaron por qué se sumaron al proyecto.

“Que 'El amor todo lo puede' es una afirmación indiscutible, confiar en el amor es confiar en nuestra esencia”.

"El amor, la empatía, el optimismo, la energía positiva, es el camino que Super T y su familia eligieron ante una prueba tan difícil".

“Es un mensaje esperanzador y real ¿Cómo no acompañar para que ese mensaje se haga escuchar? ¿Cómo no ayudar a que Thiago cuente esta historia e inspire a muchos otros? ¿Cómo no confiar en que la literatura sigue siendo un puente enorme que une?”, coincidieron.

“Ser parte de Las Aventuras de Super T es ser parte del dar de muchos. El amor es multiplicador y contagioso. Gracias Thiago y familia por dejarnos ser parte de esta gran inyección de amor y esperanza”, expresaron.

Diseñar el amor

Las diseñadoras gráficas Carolina Ojeda y Agustina Isla, diseñaron el libro, aportando sus creativas ideas.

A Carolina le pareció un gran gesto de amor que tanto Super T como su familia quisieran transmitir en un libro la experiencia vivida.

“Me encantaría que muchas personas puedan leer el libro, sobre todo los niños que estén atravesando algo similar, o alguna adversidad, que sepan que no están solos, que con unión, amor, paciencia y fe se puede salir adelante", dijo.

"Quisiera que les sirva a las familias para sacar fuerzas de donde, a veces, parece que no las hay. Es un camino difícil pero es posible seguir adelante y superar cada batalla con amor”, expresó.

Siente que el libro les va a llegar al corazón y van a darse cuenta de que 'El amor todo lo puede', como lo dice Super T.

"Espero que pueda llegar a muchos hogares, si es posible recorrer el mundo, para que se despierten muchos más superhéroes, con más poderes. Gracias Super T por confiar en nosotros”, añadió.

A Agustina, el libro le pareció una muy buena causa para sacarle una sonrisa a chicos y chicas que lo necesiten.

“Muchos están pasando por momentos tan difíciles y es lindo que alguien piense en ellos de esta manera. Además, Super T y su familia fueron muy amorosos, siempre alegres y con energía positiva”, contó.

“Ojalá que este libro llegue a muchos otros superhéroes y super heroínas que estén luchando sus propias batallas y les dé mucha fuerza para no bajar los brazos. Sería lindo que más adelante podamos hacer más libros con historias como la de 'Super T y sus aliados'”, dijo.

En primera persona

Soy quien escribió esta nota. Incluyo unas líneas en primera persona para expresar la enorme satisfacción que siento por formar parte de este proyecto. Solo pensar que más niños pueden tomar el ejemplo de Thiago para estar mejor ilumina mi alma.

Cuando lo conocí regresaba de Buenos Aires, tras un duro tratamiento. Era un superhéroe consagrado. Ya había escrito su diario. No dudé en sumarme al libro.

Poco después, él debió hacer un tratamiento más intenso. El corazón me dio un vuelco. Pero una vez más él y su familia dieron el ejemplo. Nunca dejaron caer la bandera del optimismo.

En lo personal, fue sanador. Contar su historia me permitió revalorar mi rol de comunicadora, en tiempos tan duros para la profesión.

Gracias, gracias. gracias.

La campaña

Ni bien se lanzó la campaña de Súper T en la plataforma colaborativa Propagar Ideas, para recaudar fondos para imprimir el libro la gente se volcó a colaborar de forma masiva.

La suma requerida, de 20 mil pesos, se reunió en apenas dos horas. Luego, a lo largo de 30 días se llegó a los 95.100 pesos y se registraron 373 colaboraciones.

El excedente de lo recaudado será donado a la Fundación Ayuda-Le de Bahía Blanca, que ayuda incansablemente a pacientes en tratamiento oncológico y también se entregarán litros de pintura a la sala de pediatría del Hospital Italiano local y artículos de librería (Mega Paper los dejó al costo) para el Penna.

Mañana, en el BBPS, se entregarán los 373 ejemplares a la gente y empresas que colaboraron, como Storti Faggiano SRL, Transporte Alarcón SRL, Jamming Surfboard y frigorífico Viñuela.

Felipe Rodríguez co-fundador de Propagar Ideas, se sorprendió por la respuesta.

“La campaña fue un éxito absoluto. Superó el 400% de su financiación inicial ¡Increíble pero real!”, contó.

Quienes visitan la web encuentran campañas sobre proyectos que buscan financiamiento y pueden realizar aportes.

“No conozco a Super T en persona, ni a su mamá, pero apenas supe sobre su historia y del libro que estaba en camino tuve una sensación magnífica”, dijo.

Felipe escribió su primer libro, ¿Por qué no a mí?, narrando la experiencia de Tobías, un joven que superó una enfermedad y quiso ayudar a otros chicos.

“Sentí que el libro de Thiago también podía hacerse realidad, propiciando el nexo entre el proyecto y cientos de colaboradores”, dijo.

“Tiene un poderoso mensaje de motivación y de encarar las adversidades (sean las que sean) con optimismo y una forma diferente de ver las cosas”, dijo.

“Hoy solo tenemos a Super T y a su hermanito Pequeño J, pero cuando el libro empiece a distribuirse por todo el país, van a aparecer miles de superhéroes, chicos con una actitud diferente, que puedan enfrentar a sus propios villanos”, manifestó.

Florencia, la mamá de Thiago, brindó un mensaje para papás y familiares de niños que estén pasando por lo mismo que Thiago.

"Les diría que estén unidos, que esto se lucha entre todos, que hay que estar siempre bien para cuidar y mimar a su hijo o hija. Hay que transmitirles que uno está bien. Estar siempre con una sonrisa, alentándolos. Tratar de quitarle los miedos", dijo.

"El amor es lo mas importante que uno les puede dar ya que el cuerpo lo ponen ellos. La contención los ayuda muchísimo", añadió.