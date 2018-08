El insólito llamado a la policía: "¡Auxilio, me persigue una ardilla!"

Un hombre de Karlsruhe llamó a la policía alemana porque una ardilla lo perseguía.

Cuando los policías llegaron al lugar, el roedor aún lo perseguía. Sin embargo, de un momento para otro, la ardilla se durmió.

Los funcionarios tomaron a la ardilla y la llevaron a un lugar seguro. Además, según consta en el acta policial, le dieron un nombre: Karl-Friedrich.

„Hilfe, ich werde von einem #Eichhörnchen verfolgt!“ Eventuell mit diesen Worten richtete sich am Do, gegen 8:00 Uhr früh, ein Mann an den Karlsruher Polizeinotruf.



Zur PM: https://t.co/QwOz51pXH8



Eure #Polizei #Karlsruhe pic.twitter.com/hMIeu6g0tS