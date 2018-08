Diego Maradona, duro con Carlitos Tevez

Diego Maradona criticó al futbolista Carlos Tevez porque lo ve "muy macrista".

El delantero de Boca está más cercano a la postura política del presidente Mauricio Macri, todo lo contrario a Diego, defensor de las políticas del kirchnerismo.

"Lo veo muy macrista, muy boludo a Carlitos. Si es macrista, ya no es más el jugador del pueblo. Si me dice que es el de siempre, lo voy a seguir bancando", dijo el Diez.

Y en diálogo con Olé, agregó: "No hablé con él desde que volví a la Argentina. Lo tengo que ir a ver, quiero ir a comer un asado porque se lo prometí. Así que espero verlo como siempre, no macrista, porque si no...".

Diego suele ser muy polémico con sus dichos y en el último tiempo tuvo varios enfrentamientos con su familia. (TN y La Nueva.)