El fútbol y básquetbol encabezan la agenda deportiva del martes

Fútbol

**A las 21:30, Nacional de Uruguay y Sol de Mayo se miden por la segunda ronda de la Copa Sudamericana. Televisa Fox Sports.

**Desde las 15:30, Leeds United, con el argentino Marcelo Bielsa en la conducción técnica, juega ante Bolton Wanderers, por la Copa de la Liga Inglesa. Televisa ESPN 3.

Básquetbol

**Desde las 20:45, se disputa la cuarta fecha del certamen oficial de Segunda con los siguientes partidos: Velocidad y Resistencia vs Sportivo Bahiense, Deportivo Whitense vs Argentino, Pacífico vs Independiente, La Falda vs Puerto Comercial y Altense vs Los Andes.

Tenis

**Desde las 12, continúan los partidos de primera ronda del Masters 1000 de Cincinatti (ESPN). Televisa plataforma ESPN.

Bochas

**A las 20:45, comienza el Campeonato de Bochas por Parejas de Primera División B, con los siguientes partidos: Por la Zona 1, Almafuerte-Bella Vista, Independiente-Independencia y Villa Mitre-Nuevos Horizontes; por la Zona 2, La Falda-Catamarca, Olimpia-San Martín y Ciudad Atlántida-Deportivo Punta Alta.