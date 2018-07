"La evidencia muestra un hecho no intencional", dijo el juez

El Juez Federal Nº 1, Walter Ezequiel López Da Silva, explicó esta mañana que el único informe que tiene por el momento del incendio en el Banco Nación indica que fue un hecho accidental.

"Los Bomberos de la Provincia realizaron un informe y apuntaron a un mal funcionamiento en las calderas o una falla en el sistema eléctrico", explicó el funcionario en diálogo con LU2.

Sin embargo, el juez indicó que en las próximas horas se realizará una segunda pericia por parte de un perito electromecánico de la Policía Federal para darle un marco más concluyente.

"El informe no fue tan contundente y la intención es complementarlo", manifestó y agregó que "por el momento no se puede descartar ninguna hipótesis, aunque la evidencia muestra un hecho no intencional".

Da Silva explicó que por el momento a la entidad solo acceden las máximas autoridades con las custodias respectivas, ante el riesgo de que se desprenda mampostería y pueda causar algún herido.

El banco, ubicado en Estomba y Moreno, se incendió en la madrugada del sábado y las llamas se fueron reanudando en forma intermitente durante la guardia de cenizas posteriores.

Las máximas autoridades nacionales señalaron que reconstruirían el banco de 97 años que en su momento fue el mejor del país.