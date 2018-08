Fútbol y básquet: 12 hechos deportivos que agitaron la pasión bahiense

Por Sofía Frugoni / sfrugoni@lanueva.com y Matías Mugione / mmugione@lanueva.com

Si hay algo que caracteriza a los bahienses, es la pasión por los deportes.

Personas que se formaron en un club de la ciudad y hoy son ídolos mundiales, representando a Bahía en distintos ámbitos.

Ginóbili, Sánchez, Montecchia, Palacio, Basile, Pella, Cabrera, Martínez, entre otros, hoy son parte del orgullo bahiense.

Por eso, Néstor Ávila, editor jefe, y Fernando Rodríguez, actual jefe la sección Deportes, seleccionaron algunos de los hechos salientes de nuestro deporte de los cuales participaron en la cobertura.

Fútbol

Maradona en Tres Arroyos

Diego Maradona estuvo en Tres Arroyos el 27 de febrero de 1992.

La Nueva. cubrió el evento realizado en la cancha del club El Nacional.

El ansiado gol de Batistuta

El 17 de noviembre de 1993, el 9 de la Selección, Gabriel Batistuta, le devolvió la ilusión a los argentinos.

Con un 1 a 0 ante Australia, ese "gol caído del cielo", como describió este medio, hizo que Argentina clasifique al Mundial de Estados Unidos.

Mundial de Estados Unidos

La Nueva. estuvo presente en el Mundial de Estados Unidos, del 17 de junio al 17 de julio de 1994.

En ese evento deportivo, la Selección quedó afuera en octavos de final por un 3 a 2 ante Rumania.

El partido más recordado, sin dudas, fue ante Grecia en la primera fase.

Allí, Argentina metió 4 goles.

A pesar de tener a la Selección fuera, este medio cubrió el Mundial hasta la final.

El gran campeón fue Brasil, que obtuvo su cuarta Copa del Mundo.

Liga del Sur campeón

El 25 de febrero de 1995 la sub-15 de la Liga del Sur salió campeón del Torneo Nacional.

Ascenso de Olimpo a primera

"El más grande del sur argentino" llegó a primera división el 27 de diciembre de 2001.

El partido fue ante Instituto de Córdoba y el equipo bahiense anoto 4 goles a 0.

Mundial de Alemania

Este evento mundialístico también fue cubierto por La Nueva., del 9 de junio al 9 de julio de 2006.

La Selección se fue en cuartos de final, por penales contra Alemania.

El campeón, en este caso, fue Italia. La Nueva. también presenció todo el Mundial a pesar de la ausencia argentina.

Básquetbol

Muerte de Alberto Cabrera

El referente del básquetbol bahiense y nacional falleció a los 54 años, producto de leucemia, el 12 de agosto de 2000.

El diario publicó al día siguiente un suplemento de 8 páginas, sintetizando su carrera y ofreciendo testimonios de quienes pudieron disfrutar de su magia.

Uno de los principales accesos a la ciudad lleva su nombre.

Muerte Gabriel Riofrío

El jugador cordobés, que tenía 23 años, murió el 7 de enero de 2001, en Sunchales, jugando para Estudiantes de nuestra ciudad, frente a Libertad.

Se desplomó en la cancha, restando 5m19 para el final.

Se había incorporado a los entrenamientos después que el resto de sus compañeros. Y ese día le explicó a La Nueva el motivo: "Me hice un estudio cardíaco de rutina, como acostumbro desde hace un año, y el último viernes un resultado no convenció al médico. Por lo tanto me exigió otro más completo, con esfuerzo físico, y ayer me dio el ok para que comience a trabajar".

Manu campeón

En su primera temporada en la NBA, Emanuel Ginóbili comenzó a hacer historia, consagrándose campeón con San Antonio Spurs el 16 de junio 2003.

San Antonio le ganó 4-2 la serie final a New Jersey Nets, resultando uno de los hechos más relevantes en la historia del deporte bahiense, con presencia de un bahiense.

La Nueva. fue testigo de la obtención más relevante, hasta ese momento, de un deportista local.

Ascenso El Nacional Monte Hermoso

El Nacional Monte Hermoso ascendió a la Liga Nacional, sellando la serie final 3-0 ante Olimpia de Venado Tuerto, el 8 de mayo de 2007.

La Nueva. hizo todo el recorrido con el plantel que regresó, primero, hasta la ciudad balnearia y después a Bahía, pudiendo reflejar al día siguiente toda la intimidad del equipo.

Bahía Basket clasificación

Con un joven plantel, Bahía Basket derrotó a Fuerza Regia de México, por 74 a 65, y accedió a la final de la Liga de las Américas el 17 de marzo 2017.

El Final 4 se disputó en Barquisimeto, Venezuela, donde el local Guaros resultó campeón, tras ganarle a Bahía, por 88 a 65.

Preolímpico de básquet (30 de agosto al 11 de septiembre de 2011)

Con tres bahienses (Manu Ginóbili, Pepe Sánchez y Hernán Jasen), Argentina logró el título Preolímpico en Mar del Plata, superando en la final a Brasil, por 87 a 75.

De esta manera, consiguió el pasaporte a los Juegos Olímpico de Londres 2012, en lo que resultó el último torneo con la celeste y blanca, en el país, para los representantes bahienses.