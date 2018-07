Mercado laboral: la demanda seguiría floja en Bahía Blanca

La mayoría de los empresarios bahienses no es optimista de cara al futuro, por lo que prefirió no aumentar el pedido de empleados durante el mes pasado y no planea modificar su conducta en el futuro inmediato, de acuerdo con dos relevamientos -uno privado y otro oficial- realizados en nuestra ciudad el pasado mes.

Así, según el tradicional Informe Económico Regional (IER) del Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca-Argentina (CREEBBA) y la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) del Ministerio de Trabajo de la Nación, el 65 y el 66,1 por ciento de los hombres de negocios locales, en forma respectiva, mantuvo en el sexto mes sin cambios sus dotaciones de personal.

El EIL sin embargo agrega un dato inquietante: el 14% de las firmas bahienses consultadas (más de 200, con un total de 8.311 empleados) informó a la cartera laboral bajas de personal en junio, uno de los valores más altos de la serie que se releva desde 2015.

Aclaran desde la cartera que dirige Jorge Triaca que “a partir del 2014, el relevamiento se realiza de forma online. Las empresas cargan los datos con usuario y contraseña propias sobre un aplicativo con controles de coherencia y consistencia de la información solicitada”.

La Encuesta de Trabajo reflejó además que el 30,7% de las firmas que tuvieron que desprenderse de personal lo hicieron “por razones de demanda”, una clara muestra de como la retracción de las ventas, corolario de la importante caída que sufrió en mayo la economía nacional (el INDEC informó esta semana un desplome del 5,6% del EMAE, un indicador que adelanta las cifras del PBI), afectó al nivel de trabajo.

En tanto, un 16,6% de las firmas consultadas acotó que las cesantías fueron por razones internas (cambios en la gestión y el proceso productivo, razones disciplinarias o inadecuación de competencias laborales y final del reemplazo).

El resto (47,2%) informó bajas por decisión de propios trabajadores.

Vale aclarar que esta opción incluye a los retiros voluntarios, que, si bien son decididos por los trabajadores, también pueden obedecer a razones de demanda o incluso internas.



Actividad local

Durante el bimestre mayo-junio, la evolución de la actividad económica de las empresas de Bahía Blanca se deterioró levemente respecto al bimestre anterior.

El saldo de respuesta del indicador de Situación General (la diferencia entre las firmas que informaron acerca de una mejoría en su situación general y quienes hicieron lo contrario) pasó de -13 a -14, producto de que 5% de los encuestados dijo encontrarse en mejor situación, un 19% en una mala, y un 76% aseguró que no hubo modificaciones con relación al anterior bimestre.

Se trata del tercer bimestre consecutivo que muestra resultados negativos para este indicador, aunque calificado como “normal” bajo los parámetros de medición del CREEBBA.

Al realizar un análisis desagregado, se desprende que el sector Industria presentó una leve mejora en el saldo de respuesta del indicador que mide su nivel de actividad, aunque continúa siendo negativo por cuarto bimestre consecutivo, es decir, con mayor número de respuestas negativas por sobre las positivas.

En tanto, los saldos de respuesta para los sectores Comercio y Servicios disminuyeron nuevamente por quinto y cuarto bimestre consecutivo respectivamente.

Comparando la situación general actual respecto al mismo período del año anterior, la mayoría de los empresarios manifestaron encontrarse por debajo del nivel de actividad observado en el bimestre mayo-junio del año 2017.

Es que un 65% de los encuestados manifestó estar en iguales condiciones, un 13% mejor y un 22% peor (el saldo de respuesta fue negativo e igual a -9).

Se mantiene así la tendencia negativa que viene registrándose para los últimos cuatro bimestres, con mayor número de respuestas negativas por sobre quienes expresaron repuntes en la actividad económica.

El indicador que mide la tendencia de facturación por ventas presentó una desmejora respecto del bimestre anterior.

El saldo de respuesta del mismo pasó de -11 a -19, con un 67% de empresas que observaron ventas estables, un 7% mejoró y un 26% exhibió peores niveles de facturación por ventas.

Al realizar un análisis desagregado por sectores puede comprobarse que los tres sectores: Comercio, Industria y Servicios, tuvieron que soportar en forma generalizada una disminución de sus montos de facturación.



Hombres y mujeres

Con respecto a las perspectivas futuras de contratación de nueva mano de obra, un 7% de las empresas bahienses que participaron de la EIL manifestaron que planean reducir sus planteles.

La cifra es una de las más elevadas desde enero de 2016 y, con respecto a junio de 2017, se mantiene casi sin cambios.

Predominan -con más del 86% de respuestas en ese sentido- quienes advierten que no están interesados en achicar sus nóminas, aunque tampoco expandirlas.

El 7% restante estudia contratar más gente, según el informe de Trabajo.

Respecto a las expectativas para cada sector de actividad en los próximos meses, los empresarios bahienses que participaron del IER mantienen una postura desalentadora, con respuestas de expectativas negativas (23%) que superan a las positivas (8%) y un 69% de los consultados con la perspectiva de que el mediano plazo se presente sin modificaciones.

Similar situación ocurre al momento de manifestarse respecto a las expectativas generales.

En este indicador, los encuestados mantienen por tercer bimestre consecutivo una postura pesimista, con un 24% de respuestas con expectativas negativas, 2% con respuestas optimistas y un 74% presenta expectativas estables.

En tanto, un 6,6% de firmas locales informaron en el EIL que mantuvieron posiciones vacantes, de las cuales, el 23% correspondieron a mujeres y el 34% varones.

El 43% remanente manifestó no tener requerimientos específicos de sexo para contratar.



Una radiografía

Cinco de cada diez trabajadores privados bahienses se desempeña en tareas operativas.

Un 21 por ciento son no calificados, un 25% son técnicos y apenas un 4% son profesionales.

Por cada trabajadora, hay 1,6 trabajadores. Las empresas de medianas a grandes, con entre 50 y 199 ocupados, son las más activas a la hora de contratar.

Los datos surgen del Informe de Actividad Económica (IAE) Número 150 que elaboró el CREEBBA, cuyos resultados publicó este diario.

El IAE esbozó así un completo cuadro del empleo local para la última parte de 2017.

El estudio comparó con otros doce aglomerados de nuestro país, agrupados en Grandes localidades pampeanas (Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Santa Fe y La Plata), Medianas localidades pampeanas (Paraná Bahía Blanca y Mar del Plata) y Medianas localidades extra - pampeanas (Mendoza Tucumán Resistencia Jujuy ).

“La estructura del empleo privado en la localidad de Bahía Blanca se centra principalmente en empleo de duración indeterminada, dado que el 92% de los empleos registrados pertenecen a esta categoría".

"Esta modalidad contractual presenta valores inferiores al total nacional (94%). Dicha diferencia se explica por la mayor participación en Bahía Blanca de empleos con duración determinada, los cuales representan el 8% de los asalariados de la localidad (5% en el total de aglomerados)”.

“Diferenciado por género, por cada empleada mujer registrada en Bahía Blanca existe 1,6 empleados de sexo masculino (la composición es aproximadamente 2/3 de varones y 1/3 de mujer)".

"La estructura del empleo según género muestra a lo largo de los últimos años una mayor equidad".

"Para comienzo de 2015 se observaba una relación de dos hombres empleados por cada mujer en el mercado laboral del sector privado, sin embargo esa relación se encuentra en baja”, señalaron los técnicos del CREEBBA.

En cuanto a la composición del empleo por calificación de la tarea, predominan en Bahía Blanca los empleos operativos, que explican el 50% de los trabajos registrados.

Le siguen en importancia los empleos técnicos (25%), los empleos no calificados (21%) y, en menor medida, los empleos profesionales (4%).

“Esta estructura del empleo difiere del total nacional, rescatando que en los 12 conglomerados analizados el empleo profesional duplica los valores de Bahía Blanca, y el empleo no calificado es levemente menor", explicaron a La Nueva. desde el Centro de Estudios de nuestra ciudad.



Desempleo local

Según el último dato del INDEC, el aglomerado Bahía Blanca-General Cerri (BBC) fue el cuarto entre los cinco con mayor porcentaje de desocupados sobre los activos después de Rawson-Trelew (12,5%), Partidos del Gran Buenos Aires (11,3%) y Gran Córdoba (10,3%), superando por pocos puntos a la media general, que cerró en un 9,1% para todo el primer trimestre de este año.