"Mi duelo va a terminar cuando esté sepultado sobre el cajón de mi hija"

Eduardo Bustos, papá de la chica de 19 años que asesinaron en el barrio Rucci, contó en las últimas horas que su duelo "va a terminar" cuando "esté sepultado sobre el cajón de mi hija".

"La tristeza no se me va más, vivo triste", relató a LU2 el papá de Agustina a la que mataron en abril en un asalto en Piedrabuena al 1.700. Por el homicidio está detenido Matías Moreno, de 18 años.

Eduardo se mostró preocupado y "con miedo" ante un eventual juicio porque dijo que teme que al acusado le den "10 años y salga en 6", porque "eso sería buscar mi reacción".

"Hay beneficios que les dan a los detenidos que no se los dan a las víctimas", remarcó y acusó que "los detenidos están en un hotel, no en una cárcel".

"No me gustaría que a ningún padre le pase lo que me pasó a mí", finalizó.