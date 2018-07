Tras la separación con el Pelado López, "Jujuy" habló de su vida sexual

A 8 meses de la separación con el Pelado López, Sofía "Jujuy" Jiménez contó intimidades de su vida.

La modelo, figura del Bailando 2018, y el conductor estuvieron cinco años en pareja y se separaron a fines de 2017.

Hace un tiempo el Pelado blanqueó su relación con la productora Nella Ghorghor (34). "Jujuy" está soltera.

"Estoy soltera y feliz estando soltera. Estoy re bien así. Muchos me preguntan si tengo algún candidato, si estoy de novia... ¡cero! Y tampoco en búsqueda de nada. Me llama la atención que tampoco tengo ganas ni de que me digan cosas lindas, ni nada... ¡estoy como asexuada!", confesó en diálogo con La previa del show.

Y agregó: "Siento que estoy pasando por un momento de mi vida... estuve muchos años en una relación, y ahora estoy como re focalizada en el trabajo. La energía esta puesta ahí y estar con alguien requiere energía y dedicación. Quiero disfrutar el tiempo para mí, así que estoy bien".

Por último, "Jujuy" lanzó una frase que podría sonar polémica: "Estoy chocha, nadie me dice qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer. Estoy feliz, disfrutando de la soltería". (TN y La Nueva.)