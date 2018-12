Empezó la cuenta regresiva

Los brindis de fin de año dejaron señales sobre las aspiraciones electorales, incluso, de quienes apoyan al frente Cambiemos para no salirse de una “zona de confort” gubernamental.

La idea de desatar a la provincia de Buenos Aires por ley de la fecha de las elecciones nacionales siguió sobrevolando la “mesa chica” que tiene la gobernadora María Eugenia Vidal y donde se toman las decisiones políticas más relevantes.

La ley electoral indica que el Ejecutivo de calle 6 tiene que llamar a elecciones en conjunto con el Gobierno nacional, pero para no pocos incondicionales de la mandamás bonaerense de Cambiemos podría darse el desdoblamiento de las elecciones para Gobernador y Vice (que tendrá a Vidal compitiendo por la reelección) sin el tramo presidencial impreso en la boleta electoral.

Eso no significa que Vidal pueda llegar a hacerlo, sino que no hay por qué obligar a la Provincia, “a que siempre esté atada a los destinos electorales de la Nación", explican no sin vanidad.

Desde el universo legislativos de Cambiemos señalan que “al final del túnel” el presidente Mauricio Macri irá por la reelección, minimizando el rumor que se instaló sobre una posible chance presidencial de la gobernadora Vidal.

Entienden que, “más allá de los errores” (particularmente, el modelo económico) Macri tiene que continuar con otro período para “consolidar el proceso de sinceramiento de la política y abandonar un populismo que nos dañó”, en obvia referencia a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien aparece como la principal referencia opositora y muchos “antiperonistas” creen que debería ir presa. Así será difícil cerrar la grieta.

El peronismo legislativo K ya se pronunció en contra de desdoblar las elecciones en la PBA. La ciudadanía no está preocupada por saber si, en febrero, la alianza gobernanente en Cambiemo van a decidir cuando se vota en la Provincia, “seguramente le pedirían a Vidal que gaste sus energías en gestionar para que todos vivamos mejor”, chicanean.

Vidal despidió el año garantizando que la Provincia va a estar para apoyar todo lo que sea pyme, emprendimiento y todo lo que sea creación de empleo, porque “es la mejor manera de crecer". Para la Gobernación será una consigna potenciar la producción y el empleo.

Dentro de la Gobernación de calle 6 se advierte cierta preocupación por el rumbo económico, aunque en bloque, Vidal más intendentes y legisladores de Cambiemos, no dejaron de mostrar su apoyo a la política económica de la Casa Rosada. Aún cuando a medida que avanzaba la crisis económica y lentamente el malhumor social se fue transformando en desesperanza.

Encima y a los tumbos, el Gobierno nacional anunció otro antipático “tarifazo” en los servicios públicos (luz y gas) para este año electoral. La Provincia también prevé aplicar otra suba promedio del 40 por ciento en las boletas de agua potable y desagües cloacales en gran parte del territorio bonaerense para el año próximo.

Claramente, el titular de la Defensoría del Pueblo, Guido Lorenzino, realizó un reclamo para que se suspenda la audiencia pública de enero en La Plata en la que se tiene previsto tratar el aumento “irracional” de la tarifa de agua frente a un contexto donde el servicio es “deficiente o directamente se brinda sin condiciones de potabilidad en muchos distritos”.

“Fuegos artificiales”

El calendario 2019 prevé que la conflictiva relación entre la administración Vidal y el sindicalismo docente arranque con “pronóstico reservado”.

Es que se va un año con récord de días sin clases en escuelas públicas y, a la postre, sin acuerdo paritario salarial.

Según la postura gremial fue porque la Provincia siempre ofertó aumentos por debajo de la inflación anual.

El escenario de negociación se complicó tras la trágica explosión de una garrafa de gas que provocó el deceso de dos personas que trabajaban en un establecimiento escolar de Moreno.

Desde ese momento, los docentes reclaman infraestructura escolar, servicios básicos esenciales y calidad educativa.

Para la Provincia la discusión salarial fue “politizada” por el sindicalista K y líder del Suteba, Roberto Baradel. “Nunca salieron de la cantinela del ajuste y la "defensa" del salario y las condiciones laborales”, dicen desde Cambiemos.

El Ejecutivo se quedó a la expectativa de “limar”política y socialmente al Frente Gremial Docente, cosa que en parte logró y se plantó en una pauta salarial “rígida”, además de la disputa por el presentismo y la revisión de licencias médicas.

De un modo u otro, eso dejó inconclusa la negociación salarial.

Ahora el conflicto se transfirió al 2019, y todavía puede ser peor.

Ministros bonaerenses ya adelantaron, en la última reunión paritaria (realizada el 28 de noviembre pasado), una oferta para el año que viene del 20 por ciento anual en 6 cuotas para empleados estatales.

“Hay que trabajar en un Gobierno de unidad para salir de este desastre", dijeron referentes legislativos del massismo tras recibir a representantes del Frente de Unidad Docente que manifestaron su preocupación por la falta de “voluntad de diálogo” que muestran las autoridades, en especial, el director de Cultura y Educación, Gabriel Sánchez Zinny.