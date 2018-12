Agüero criticó al Ejecutivo en el conflicto con la obra social: "Van por el dinero de los afiliados, no hay dudas"

El secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Miguel Agüero, criticó hoy el decreto que firmó el intendente Héctor Gay y dijo que "no hay dudas" de que en el Poder Ejecutivo "van por el dinero de los afiliados" de DOSEM.

"Van por el dinero de los afiliados, no hay dudas de eso. DOSEM tiene un ahorro que supera los $ 50 millones, entonces a mí no me queda duda, no hay otra opción", disparó el gremialista en diálogo con LU2.

El viernes pasado el jefe comunal firmó un decreto y designó a tres personas en áreas claves de la obra social de los municipales (DOSEM), por lo que se desató un nuevo conflicto entre la Comuna y el sindicato, que consideró el accionar como una "intervención".

"La palabra del intendente yo siempre la refrendé y la defendí, y él mismo me dijo que no quería meterse con la obra social. DOSEM nombró los cargos, pero faltaba uno, que es el de contador, y queríamos que salga de un concurso abierto", explicó Agüero.

El titular del sindicato criticó al intendente porque "decretó a un contador que ni siquiera es empleado municipal" y aseguró que los nuevos funcionarios designados "son amigos del poder".

Por el conflicto, los inspectores de Control de Tránsito no realizarían operativos hasta nuevo aviso y distintos sectores municipales se siguen sumando a la medida. Se adhirió Saneamiento Ambiental, trabajadores del servicio municipal de ambulancias, personal del cementerio municipal, personal de DOSEM y Acción Social, entre otros.

"Lo más lógico sería que llamen a un empleado municipal, con carrera y que tenga pertenencia con la obra social. Contadores en la Municipalidad yo creo que debe haber más de 200", manifestó.

Por último, Agüero contó que se enteró de la noticia gracias a que un empleado municipal le sacó una foto al expediente.

"A partir de ahí hubo una gran revolución en las redes. Cuando me enteré pensé que nos estaban haciendo un chiste. No entiendo cuál es el motivo", cerró.