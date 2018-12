Su mejor amiga lo escrachó en las redes por abuso y era mentira; el joven se suicidó

Un joven de 18 años que había sido acusado falsamente de abuso sexual por su mejor amiga se suicidó hace una semana en Bariloche.

Todo comenzó a principios de diciembre, cuando Agustín Muñoz participaba junto a otros jóvenes de una marcha en contra de los abusos sexuales. En medio de la manifestación escuchó que su propio nombre era coreado por los manifestantes acusándolo de haber atacado a una menor de edad.

La denunciante era su amiga, con quien había tenido una discusión. La joven lo denunció públicamente por abuso sexual, dejándolo en evidencia frente a los presentes y a través de en una publicación que se viralizó en Twitter, Instagram y Facebook.

Según el relato de los padres de Agustín, como una forma de castigo la chica escribió una serie de mensajes en las redes en los que aseguraba que Agustín había abusado de ella.

"En el medio de esa marcha gritan su nombre y él quedó estupefacto. Lo primero que atinó fue a correr a casa, llegó ese día desesperado y me contó lo que le había pasado", le contó Silvina Castañeda, mamá de Agustín, al portal Bariloche 2000.

Tras eso, el joven dejó de tener contacto con los demás y se mantuvo en estado de depresión.

"Tomé contacto con esta chica y recapacitó. Teníamos un afecto muy grande con ella y pidió disculpas rápidamente para tratar de frenar todo", agregó Silvina, quien afirmó que la amiga de su hijo le pedía disculpas y le preguntaba cómo podían arreglarlo. "No quiero más quilombos", le escribió.

La mamá de Agustín publicó los chats con la joven y las capturas del pedido público de disculpas para que la gente recapacite y conozca la verdad sobre lo que pasó: "Hoy una chica escrachó a mi hijo en Instagram por enojo y ahora no sabe como parar la bola", escribió. "Jugar con esto es terrible, es una burla hacia todas las victimas de violación, abuso y vejaciones". Y agregó: "¡Y a vos (por la joven) que tanto te cuidamos en casa, no entiendo como le pagaste a mi hijo su amistad! Pedir perdón no alcanza".

La chica se retractó en su cuenta de Instagram y admitió que "fue un momento de bronca y enojo". Aseguró que "no supe ver el límite de esto" y pidió disculpas "por difamar" y "por mandármela más de una vez en su casa flasheando confianza".

El 22 de diciembre Agustín se suicidó en Bariloche, nueve días después de que su amiga lo denunciara por enojo. La noticia fue confirmada por su mamá en la misma publicación de Facebook donde posteó los mensajes de la joven y sus disculpas: "Mi hijo murió ayer con su corazón destrozado", escribió.

Los padres del joven dieron a conocer un video en el que piden que responsabilizan, antes que a la menor, a los adultos que no tomaron las medidas necesarias para verificar la información y contener a su hijo.

“[Espero] que no haya otros Agustines, porque hay muchos chicos sensibilizados, solos, sin contención, que pueden ir por la misma vía y no está bueno”, dijo Silvina.

“La gente toma el escrache como un ejemplo público, algo ejemplar, un castigo ejemplar, pero las disculpas no se viralizaron de la mismas manera. (El) estuvo muy mal, nadie se acercó, nadie pidió disculpas (…) los problemas entre chicos siempre van a existir hubo un aval destructivo desde lo adultos, muchos chicos en su casa deben estar pasando esta situación”, concluyó. (Infobae, Clarín y La Nueva.)