Escuela de Midget: Pablo Masagué, un experimentado de 10 años

Por Juan Andrés Vivallo / jvivallo@lanueva.com

Pablo Masagué (10 años) se ha convertido en uno de los protagonistas más regulares del actual certamen Estival de la categoría Escuela de Midget del Club Midgistas del Sur.

“Tengo una buena temporada, igual a la del 2016-2017. Hasta el momento corrí todas las finales, y si no quedo en la primera fila (clasifican los 4 primeros de cada serie), consigo entrar clasificar para la segunda ganando la prefinal”, sostuvo Pablo.

El pasado viernes, el bahiense volvió a dar muestra de ello, luego de reponerse tras un toque en la serie, alistándose en una nueva competencia central.

“Cuando intenté pasar a Morena (Domenech) en la serie, ella giró hacia adentro, se enredaron las ruedas y quedamos fuera de carrera. Pero después gané la prefinal y quedé quinto en la final”, señaló.

Mención especial para su producción en la carrera más importante de la noche, ya que luego de partir desde el último cajón de la segunda fila, arribó en el quinto puesto.

“De todas maneras, mi mejor carrera fue en la 5ª fecha, porqué gané; pero luego me recargaron 2 segundos” aseveró el piloto de nuestro medio.

A pesar de su corta edad, Masagué es uno de los pilotos más experimentados de la categoría, a la cual se integró en el Invernal 2015 con un auto construido por su tío, Fabio Fachini, y su papá.

“El auto es el mismo, solo que se lo mejoró mucho. Al principio me dolían las muñecas, porque debía hacer mucha fuerza para llevarlo. Pero ahora que le agarré la mano, no cuesta nada”, comentó respecto a su micromidget.

Fanático de Boca Juniors, como se aprecia en la foto, Pablo se presenta como fan de Gastón Pérez y de Julio Monteros, pero también de su tío, Lucas Grill, y de su primo, Hernán Larregui.

“Mi tío Lucas me da consejos, me dice que maneje y que vaya por adentro; y mi primo también me viene a ver a boxes para aconsejarme”, comentó el piloto de la máquina 13..

“Tengo fe que será un buen año para mi. Espero ganar finales y terminar quinto en el campeonato”, cerró el bahiense.

La ficha de Pablo

**Nombre: Pablo Nicolás Masague

**Edad: 10 años.

**Nacimiento: 31-05-2008, en Bahía Blanca.

**Estudio: Pasó a 6º en la Escuela 3, de calle Terrada.

**Debut: Invernal de 2015.