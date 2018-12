Bala perdida y muerte: "Estoy tranquila, pero quiero que le den perpetua al homicida de mi hija"

La mamá de Maite Almirón, la niña de cinco años que murió de una bala perdida durante los festejos de Navidad en Merlo, se manifestó conforme con la detención del sospechoso pero pidió que sea condenado "a perpetua" y que esté preso "de por vida".

Se trata de Maira Alzogaray, quien esta mañana salió de su casa en la calle Larcen 443, del barrio El Pericón, de Merlo, para recibir a los periodistas que hacían guardia tras conocer la detención de Walter Ariel Deheza (41).

"No nos pone feliz que haya un detenido, pero nos deja un poco de alivio saber que este asesino está en la comisaría", dijo la mujer, quien agregó que se comunicó con ella el fiscal de la causa, Mario Ferrario, para contarle los avances de la investigación.

"Se hizo el allanamiento en la casa de él y ahora hay que esperar que se hagan las pericias de la bala y las armas secuestradas. Hubo un vecino que lo denunció y se metió en ésto y quiero darle las gracias en nombre de toda mi familia", explicó Alzogaray, quien agregó que de todas formas espera que "se siga investigando hasta las últimas consecuencias".

"Necesitamos la ayuda de todos ustedes para no bajar los brazos por mi hija. No vamos a parar hasta que lo condenen y le den perpetua. Todavía no lo conozco, pero me gustaría conocerlo para verle la cara y decirle en la cara todo lo que pienso", añadió indignada la mujer.

Por su parte, Maximiliano Almirón, padre de la niña, agradeció "a todos por la ayuda que le dieron a la familia" y le pidió a la Justicia "que el detenido pague por lo que hizo". (Télam y La Nueva.)