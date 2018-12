Falleció la cocinera Choly Berreteaga

La cocinera Choly Berreteaga falleció esta mañana a los 91 años debido a su delicado estado de salud.

Su verdadero nombre era María Esther Brañeiro y fue una de las primeras cocineras que trabajó en la televisión.

En diciembre de 2014 sufrió un síncope y tuvo que frenar con su ritmo laboral: "Estaba comprando con mi hija los regalos de Navidad, era el 23 de diciembre y estábamos en un shopping. De pronto me sentí cansada y le dije 'me voy a sentar un poco porque no me siento bien' y luego no me acuerdo más", contó.

Choly nació en Galicia, España, y se mudó con su familia a la Argentina. Fue una de las pioneras en la conducción femenina de un programa de cocina.

En 1986 arrancó en Utilísima y diez años después comenzó su programa Cocina Fácil, que revolucionó la televisión.

Con más de 50 años de carrera, editó 50 libros de cocina.