Para Vidal, en 2019 se enfrentan "dos modelos absolutamente opuestos"

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, advirtió que en las elecciones de 2019 "nadie tiene el triunfo garantizado" y que estarán en juego "dos modelos políticos, económicos y sociales absolutamente opuestos".

"Hoy nadie tiene el triunfo garantizado. El país está muy dividido y creo que eso aumenta la incertidumbre, porque además, lo que está en juego son dos modelos políticos, económicos y sociales absolutamente opuestos. Y ahí es donde se genera la incertidumbre de la gente, de los mercados y de todos los que tienen que tomar una decisión", afirmó Vidal.

En declaraciones al diario El Día, la mandataria bonaerense indicó que el oficialismo va a "tener que ir atravesando esa incertidumbre, que se va a ir apaciguando en la medida en que la economía empiece a recuperarse y que el panorama electoral esté más claro".

Vidal ratificó que en marzo se va a "definir el calendario electoral y las candidaturas, con desdoblamiento, o no, de las elecciones".

"Desdoblar las elecciones tiene ventajas, pero también desventajas y no es ahora el momento de decidir", señaló Vidal, quien indicó que no tiene una "posición tomada" sobre el tema.

Asimismo, advirtió: "Este año nos demostró lo dinámico y frágil que es el escenario político. En marzo gobernábamos hasta 2025; en septiembre, parecía que terminábamos en asamblea legislativa; hace un mes no reelegíamos y hoy tenemos posibilidades. Si entendemos esa dinámica, hay que esperar a ver como estamos en marzo para tomar una decisión".

También insistió en que "la decisión" sobre el cronograma electoral "la va a tomar (el presidente Mauricio) Macri, fundamentalmente, conmigo. La tomaremos juntos".

"Son gobiernos que tienen realidades distintas. No es lo mismo tomar una decisión para la provincia de Buenos Aires que para toda la Argentina. No siento que haya diferencias; siento que hay valores comunes, de objetivos y de equipos. Si es cierto que la provincia, por su propia dinámica, tiene que tomar decisiones que no se ajustan a la lógica nacional", agregó. (NA)